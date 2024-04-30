Ракета розірвалась у повітрі — Плетенчук розповів нові деталі атаки на Одесу
Російські терористи вчора під вечір підступно атакували в Одесі прибережну зону, у той момент, коли там гуляли люди. Попередньо відомо, що ракета вибухнула у повітрі на підльоті до схилів.
Про це в етері Ранок.LIVE повідомив начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня України Дмитро Плетенчук.
Ракета вибухнула на підльоті
За інформацією військового, попередньо місто атакували балістичним "Іскандером" із касетною бойовою частиною. Саме це й призвело, що люди постраждали не тільки у зоні прильоту, а також на схилах та набережній.
"Попередньо це був повітряний розрив. Тобто ці боєприпаси вони спрацьовують на поверхні землі. Вибухаючи, у результаті відбувається максимальне ураження тих, хто знаходиться на землі. У цьому випадку це звичайні люди, одесити", – сказав Дмитро Плетенчук.
Атака на Одесу 29 квітня: що відомо
Російські окупанти вчора ввечері, 29 квітня, завдали ракетного удару по рекреаційній зоні Одеси. Зокрема, постраждав "Замок студентів" — у будівлі повністю згорів дах. Також стало відомо, що внаслідок обстрілу уламкові поранення отримав колишній народний депутат Сергій Ківалов.
Внаслідок атаки є жертви серед цивільного населення та руйнування інфраструктури, зафіксовано значні пошкодження житлових будинків та цивільної інфраструктури в районі події. Водночас зважаючи на боєприпас — атака по цивільних одеситах була навмисною.
Сьогодні в Одесі оголошено День жалоби за загиблими. На будівлях приспущені прапори з траурними стрічками. Підприємствам, установам, організаціям міста міськрада рекомендує обмежити використання музики та проведення розважальних заходів.
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