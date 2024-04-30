Ракета розірвалась у повітрі — Плетенчук розповів нові деталі атаки на Одесу

Внаслідок ракетної атаки на Одесу 29 квітня сталася пожежа, є жертви серед населення. Фото: ДСНС Одещини

Російські терористи вчора під вечір підступно атакували в Одесі прибережну зону, у той момент, коли там гуляли люди. Попередньо відомо, що ракета вибухнула у повітрі на підльоті до схилів.

Про це в етері Ранок.LIVE повідомив начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня України Дмитро Плетенчук.

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Ракета вибухнула на підльоті

За інформацією військового, попередньо місто атакували балістичним "Іскандером" із касетною бойовою частиною. Саме це й призвело, що люди постраждали не тільки у зоні прильоту, а також на схилах та набережній.

"Попередньо це був повітряний розрив. Тобто ці боєприпаси вони спрацьовують на поверхні землі. Вибухаючи, у результаті відбувається максимальне ураження тих, хто знаходиться на землі. У цьому випадку це звичайні люди, одесити", – сказав Дмитро Плетенчук.



Жінка постраждала від ракетної атаки на Одесу. Фото: ДСНС Одещини

Атака на Одесу 29 квітня: що відомо

Російські окупанти вчора ввечері, 29 квітня, завдали ракетного удару по рекреаційній зоні Одеси. Зокрема, постраждав "Замок студентів" — у будівлі повністю згорів дах. Також стало відомо, що внаслідок обстрілу уламкові поранення отримав колишній народний депутат Сергій Ківалов.

Внаслідок атаки є жертви серед цивільного населення та руйнування інфраструктури, зафіксовано значні пошкодження житлових будинків та цивільної інфраструктури в районі події. Водночас зважаючи на боєприпас — атака по цивільних одеситах була навмисною.

Сьогодні в Одесі оголошено День жалоби за загиблими. На будівлях приспущені прапори з траурними стрічками. Підприємствам, установам, організаціям міста міськрада рекомендує обмежити використання музики та проведення розважальних заходів.