Ракета разорвалась в воздухе — Плетенчук рассказал новые детали атаки на Одессу

В результате ракетной атаки на Одессу 29 апреля произошел пожар, есть жертвы среди населения. Фото: ГСЧС Одесчины

Российские террористы вчера к вечеру коварно атаковали в Одессе прибрежную зону, в тот момент, когда там гуляли люди. Предварительно известно, что ракета взорвалась в воздухе на подлете к склонам.

Об этом в эфире Ранок.LIVE сообщил начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Украины Дмитрий Плетенчук.

Читайте также:

Ракета взорвалась на подлете

По информации военного, предварительно город атаковали баллистическим "Искандером" с кассетной боевой частью. Именно это и привело к тому, что люди пострадали не только в зоне прилета, а также на склонах и набережной.

"Предварительно это был воздушный разрыв. То есть эти боеприпасы они срабатывают на поверхности земли. Взрываясь, в результате происходит максимальное поражение находящихся на земле. В этом случае это обычные люди, одесситы", — сказал Дмитрий Плетенчук.

Женщина пострадала от ракетной атаки в Одессу. Фото: ГСЧС Одесчины

Атака на Одессу 29 апреля: что известно

Российские кафиры вчера вечером, 29 апреля, нанесли ракетный удар по рекреационной зоне Одессы. В частности, пострадал "Замок студентов" — в здании полностью сгорела крыша. Также стало известно, что в результате обстрела обломочные ранения получил бывший народный депутат Сергей Кивалов.

В результате атаки жертвы среди гражданского населения и разрушение инфраструктуры, зафиксированы значительные повреждения жилых домов и гражданской инфраструктуры в районе происшествия. В то же время, учитывая боеприпас, атака по гражданским одесситам была умышленной.

Сегодня в Одессе объявлен День траура по погибшим. На постройках приспущены флаги с траурными лентами. Предприятиям, учреждениям, организациям города горсовет рекомендует ограничить использование музыки и развлекательных мероприятий.