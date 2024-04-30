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Ракета разорвалась в воздухе — Плетенчук рассказал новые детали атаки на Одессу

30 апреля 2024 11:55
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Ракета разорвалась в воздухе — Плетенчук рассказал новые детали атаки на Одессу
В результате ракетной атаки на Одессу 29 апреля произошел пожар, есть жертвы среди населения. Фото: ГСЧС Одесчины
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Российские террористы вчера к вечеру коварно атаковали в Одессе прибрежную зону, в тот момент, когда там гуляли люди. Предварительно известно, что ракета взорвалась в воздухе на подлете к склонам.

Об этом в эфире Ранок.LIVE сообщил начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Украины Дмитрий Плетенчук.

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По информации военного, предварительно город атаковали баллистическим "Искандером" с кассетной боевой частью. Именно это и привело к тому, что люди пострадали не только в зоне прилета, а также на склонах и набережной.

"Предварительно это был воздушный разрыв. То есть эти боеприпасы они срабатывают на поверхности земли. Взрываясь, в результате происходит максимальное поражение находящихся на земле. В этом случае это обычные люди, одесситы", — сказал Дмитрий Плетенчук.

Пострадавшая женщина от ракетной атаки
Женщина пострадала от ракетной атаки в Одессу. Фото: ГСЧС Одесчины

Атака на Одессу 29 апреля: что известно

Российские кафиры вчера вечером, 29 апреля, нанесли ракетный удар по рекреационной зоне Одессы. В частности, пострадал "Замок студентов" — в здании полностью сгорела крыша. Также стало известно, что в результате обстрела обломочные ранения получил бывший народный депутат Сергей Кивалов.

В результате атаки жертвы среди гражданского населения и разрушение инфраструктуры, зафиксированы значительные повреждения жилых домов и гражданской инфраструктуры в районе происшествия. В то же время, учитывая боеприпас, атака по гражданским одесситам была умышленной.

Сегодня в Одессе объявлен День траура по погибшим. На постройках приспущены флаги с траурными лентами. Предприятиям, учреждениям, организациям города горсовет рекомендует ограничить использование музыки и развлекательных мероприятий.

Одесса
война
российские войска
Одесская область
Новости Одессы
ракета
инфраструктура
жертвы
ракетный удар
Дмитрий Плетенчук

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