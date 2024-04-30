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Наслідки вчорашнього ракетного удару по Одесі — кадри на ранок 30 квітня

30 квітня 2024 10:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Наслідки вчорашнього ракетного удару по Одесі — кадри на ранок 30 квітня
Внасліок ракетного удару в Одесі повністю згорів дах будівлі. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Російські загарбники атакували цивільних одеситів вчора, 29 квітня, ракетою. Внаслідок удару є жертви та постраждалі серед населення, також сталися чисельні руйнування інфраструктури. Дах будівлі, яка вчора загорілася внаслідок атаки — повністю зруйнований. 

Журналісти Новини.LIVE побували на місці вчорашнього ракетного удару по Одесі та зафільмували "Замок студентів" станом на сьогодні. 

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Пожежа в результаті ракетного удару

Вогнеборці ліквідували масштабну пожежу мансарди у "замку студентів" на Трасі здоров'я. Загальна площа загоряння склала 600 квадратних метрів. Рятувальники оцінювали складність пожежі як важку, адже техніка не могла достатньо близько під'їхати до місця події. Як наслідок — повністю згорів дах — від нього залишились лише металеві конструкції. 

Пожежа була дуже складною в Одесі внаслідок ракетного удару
Згорілий дах внаслідок пожежі. Фото: Новини.LIVE
Від даху "замку стеднтів" лишились металеві конструкції
Металеві конструкції лишились після усування вогню. Фото: Новини.LIVE
Дах будівлі згорів через російську атаку
Дах "Замку студентів" знищено. Фото: Новини.LIVE

 

Балістика з Криму

За попередньою інформацією, окупанти запустили балістичну ракету типу "Іскандер-М" з території тимчасово окупованого Криму. Уламки ракети були знайдені поряд із місцем трагедії.

Росія ракетою з Криму поцілилиа по цивільних одеситах 29 квітня
Уламок ракети Росії. Фото: Новини.LIVE
росія запустила по Одесі балістику 29 квітня
Уламок ракети, яку випустила Росія. Фото: Новини.LIVE

Ми також повідомляли, що  у зв'язку із загибеллю п'яти людей внаслідок ракетного удару по Одесі. На честь вшанування пам'яті жертв російської агресії сьогодні, 30 квітня, в регіоні оголошено День жалоби.

Одеса
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російські війська
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