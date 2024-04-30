Последствия вчерашнего ракетного удара по Одессе — кадры на утро 30 апреля

В результате ракетного удара в Одессе полностью сгорела крыша здания. Фото: Новини.LIVE

Российские захватчики атаковали гражданских одесситов вчера, 29 апреля, ракетой. В результате удара есть жертвы и пострадавшие среди населения, также произошли многочисленные разрушения инфраструктуры. Крыша здания, которое вчера загорелось в результате атаки — полностью разрушена.

Журналисты Новини.LIVE побывали на месте вчерашнего ракетного удара по Одессе и сняли "Замок студентов" на сегодня.

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Пожар в результате ракетного удара

Пожарные ликвидировали масштабный пожар мансарды в "замке студентов" на Трассе здоровья. Общая площадь возгорания составила 600 квадратных метров. Спасатели оценивали сложность пожара как тяжелую, ведь техника не могла достаточно близко подъехать к месту происшествия. Как следствие — полностью сгорела крыша — от нее остались только металлические конструкции.

Сгоревшая крыша в результате пожара. Фото: Новини.LIVE

Металлические конструкции остались после устранения огня. Фото: Новини.LIVE

Крыша "Замка студентов" уничтожена. Фото: Новини.LIVE

Баллистика из Крыма

По предварительной информации, оккупанты запустили баллистическую ракету типа "Искандер-М" с территории временно оккупированного Крыма. Обломки ракеты были найдены рядом с местом трагедии.

Обломок ракеты России. Фото: Новини.LIVE

Обломок ракеты, выпущенной Россией. Фото: Новини.LIVE

Мы также сообщали, что в связи с гибелью пяти человек в результате ракетного удара по Одессе. В честь памяти жертв российской агрессии сегодня, 30 апреля, в регионе объявлен День траура.