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Последствия вчерашнего ракетного удара по Одессе — кадры на утро 30 апреля

30 апреля 2024 10:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Последствия вчерашнего ракетного удара по Одессе — кадры на утро 30 апреля
В результате ракетного удара в Одессе полностью сгорела крыша здания. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Российские захватчики атаковали гражданских одесситов вчера, 29 апреля, ракетой. В результате удара есть жертвы и пострадавшие среди населения, также произошли многочисленные разрушения инфраструктуры. Крыша здания, которое вчера загорелось в результате атаки — полностью разрушена.

Журналисты Новини.LIVE побывали на месте вчерашнего ракетного удара по Одессе и сняли "Замок студентов" на сегодня.

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Пожар в результате ракетного удара

Пожарные ликвидировали масштабный пожар мансарды в "замке студентов" на Трассе здоровья. Общая площадь возгорания составила 600 квадратных метров. Спасатели оценивали сложность пожара как тяжелую, ведь техника не могла достаточно близко подъехать к месту происшествия. Как следствие — полностью сгорела крыша — от нее остались только металлические конструкции.

Пожар был очень сложным в Одессе в результате ракетного удара
Сгоревшая крыша в результате пожара. Фото: Новини.LIVE
От крыши "замка стендтов" остались металлические конструкции
Металлические конструкции остались после устранения огня. Фото: Новини.LIVE
Крыша здания сгорела из-за российской атаки
Крыша "Замка студентов" уничтожена. Фото: Новини.LIVE

Баллистика из Крыма

По предварительной информации, оккупанты запустили баллистическую ракету типа "Искандер-М" с территории временно оккупированного Крыма. Обломки ракеты были найдены рядом с местом трагедии.

Россия ракетой из Крыма попала по гражданским одесситам 29 апреля
Обломок ракеты России. Фото: Новини.LIVE
россия запустила по Одессе баллистику 29 апреля
Обломок ракеты, выпущенной Россией. Фото: Новини.LIVE

Мы также сообщали, что в связи с гибелью пяти человек в результате ракетного удара по Одессе. В честь памяти жертв российской агрессии сегодня, 30 апреля, в регионе объявлен День траура.

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