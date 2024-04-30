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Одеса у скорботі за загиблими — сьогодні оголошено День жалоби

30 квітня 2024 10:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Одеса у скорботі за загиблими — сьогодні оголошено День жалоби
В Одесі сьогодні оголошено День жалоби. Ілюстративне фото: dniprorada.gov.ua
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Внаслідок ракетного удару по Одесі 29 квітня загинуло п'ятеро людей, ще 23 перебувають у лікарні, серед яких й маленька дитина у край важкому стані.  У звʼязку з цим в Одесі та області сьогодні, 30 квітня, оголошено День жалоби. 

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
 

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Допис Олега Кіпера. Фото: скриншот

День жалоби в Одесі 

З метою вшанування пам’яті загиблих від російських терористичних дій сьогодні, 30 квітня 2024 року, у місті оголошено день жалоби. На будівлях буде приспущено Державний Прапор України та прапор м. Одеси з траурними стрічками. Підприємствам, установам, організаціям міста міськрада рекомендує обмежити використання музики та проведення розважальних заходів.

Атака на Одесу 29 квітня — що відомо

Російські окупанти вчора ввечері, 29 квітня, завдали ракетного удару по рекреаційній зоні Одеси. Зокрема, постраждав "Замок студентів" — у будівлі повністю згорів дах. Також стало відомо, що внаслідок обстрілу уламкові поранення отримав колишній народний депутат Сергій Ківалов. 

Внаслідок атаки є жертви серед цивільного населення та руйнування інфраструктури, зафіксовано значні пошкодження житлових будинків та цивільної інфраструктури в районі події. Водночас зважаючи на боєприпас — атака по цивільних одеситах була навмисною.

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