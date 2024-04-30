Одесса в скорби по погибшим — сегодня объявлен День траура
В результате ракетного удара по Одессе 29 апреля погибли пять человек, еще 23 находятся в больнице, среди которых и маленький ребенок в крайне тяжелом состоянии. В связи с этим в Одессе и области сегодня, 30 апреля, объявлен День траура.
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
День траура в Одессе
В целях памяти погибших от российских террористических действий сегодня, 30 апреля 2024 года, в городе объявлен день траура. На зданиях будет приспущен Государственный Флаг Украины и флаг г. Одессы с траурными лентами. Предприятиям, учреждениям, организациям города горсовет рекомендует ограничить использование музыки и развлекательных мероприятий.
Атака на Одессу 29 апреля — что известно
Российские оккупанты вчера вечером, 29 апреля, нанесли ракетный удар по рекреационной зоне Одессы. В частности, пострадал "Замок студентов" — в здании полностью сгорела крыша. Также стало известно, что в результате обстрела обломочные ранения получил бывший народный депутат Сергей Кивалов.
В результате атаки жертвы среди гражданского населения и разрушение инфраструктуры, зафиксированы значительные повреждения жилых домов и гражданской инфраструктуры в районе происшествия. В то же время, учитывая боеприпас, атака по гражданским одесситам была умышленной.
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