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Одесса в скорби по погибшим — сегодня объявлен День траура

30 апреля 2024 10:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Одесса в скорби по погибшим — сегодня объявлен День траура
В Одессе сегодня объявлен День траура. Иллюстративное фото: dniprorada.gov.ua
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В результате ракетного удара по Одессе 29 апреля погибли пять человек, еще 23 находятся в больнице, среди которых и маленький ребенок в крайне тяжелом состоянии. В связи с этим в Одессе и области сегодня, 30 апреля, объявлен День траура.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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Сообщение Олега Кипера. Фото: скриншот

День траура в Одессе

В целях памяти погибших от российских террористических действий сегодня, 30 апреля 2024 года, в городе объявлен день траура. На зданиях будет приспущен Государственный Флаг Украины и флаг г. Одессы с траурными лентами. Предприятиям, учреждениям, организациям города горсовет рекомендует ограничить использование музыки и развлекательных мероприятий.

Атака на Одессу 29 апреля — что известно

Российские оккупанты вчера вечером, 29 апреля, нанесли ракетный удар по рекреационной зоне Одессы. В частности, пострадал "Замок студентов" — в здании полностью сгорела крыша. Также стало известно, что в результате обстрела обломочные ранения получил бывший народный депутат Сергей Кивалов.

В результате атаки жертвы среди гражданского населения и разрушение инфраструктуры, зафиксированы значительные повреждения жилых домов и гражданской инфраструктуры в районе происшествия. В то же время, учитывая боеприпас, атака по гражданским одесситам была умышленной.

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