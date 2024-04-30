Росіяни ледь не вбили п'ятирічну дівчинку — який стан дитини

Маленька дівчинка перебуає у важкому стані внаслідок ракетного удару по Одесі. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Внаслідок ракетного удару по Одесі серед 32 людей, які зазнали поранень, є маленька дівчинка п'яти років на ім'я Злата. Наразі вона у тяжкому стані перебуває у медзакладі, лікарі продовжують боротися за її життя та роблять усе, аби стан дитини покращився.

Про це в етері телемарафону повідомив перший заступник Одеської ОВА Олександр Харлов.



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Златі вже провели складну операцію на серці. Наразі вона перебуває у лікарні — фахівці борються за її життя.

"П'ятирічна дівчинка постраждала внаслідок цих жахливих подій. Вночі їй було проведено оперативне втручання, вона перенесла операцію на серці. У неї вкрай тяжкий стан, лікарі наразі роблять усе необхідне", — прокоментував Олександр Харлов.

Також серед поранених був 16-річний хлопчик, стан якого наразі стабільний. Лікарі надали йому усю необхідну допомогу, тож тепер він проходить лікування амбулаторно.

"Хлопчик 16 років отримав необхідну медичну допомогу. Він вже виписаний на амбулаторне лікування", – розповів він.

Ліквідація наслідків

Заступник голови ОВА повідомив, що вчора вночі фахівці ліквідували наслідки атаки. Рятувальники загасили пожежу, яка поширилась на площу 600 квадратних метрів.

"Ліквідація наслідків відбулась вчора за допомоги співробітників наших ДСНС та комунальних установ. Усі наслідки усунені були ще вчора вночі", — зазначив він.

Ми також повідомляли, що зважаючи на боєприпас — атака по одеситах була навмисною. За інформацією Дмитра Плетенчука, попередньо, місто атакували балістичним "Іскандером" із касетною бойовою частиною. Саме це й призвело до смертей та поранень серед цивільного населення.

Сьогодні в Одесі оголошено День жалоби за загиблими. На будівлях приспущені прапори з траурними стрічками. Підприємствам, установам, організаціям міста міськрада рекомендує обмежити використання музики та проведення розважальних заходів.