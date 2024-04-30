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Россияне чуть не убили пятилетнюю девочку — какое состояние ребенка

30 апреля 2024 14:10
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Россияне чуть не убили пятилетнюю девочку — какое состояние ребенка
Маленькая девочка находится в тяжелом состоянии в результате ракетного удара по Одессе. Иллюстративное фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В результате ракетного удара по Одессе среди 32 человек, которые получили ранения, есть маленькая девочка пяти лет по имени Злата. В настоящее время она находится в тяжелом состоянии в медучреждении, врачи продолжают бороться за ее жизнь и делают все, чтобы состояние ребенка улучшилось.

Об этом в эфире телемарафона сообщил первый заместитель Одесской ОВА Александр Харлов.
 

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Златы уже провели сложную операцию на сердце. Пока она находится в больнице — специалисты борются за ее жизнь.

"Пятилетняя девочка пострадала в результате этих ужасных событий. Ночью ей было проведено оперативное вмешательство, она перенесла операцию на сердце. У нее крайне тяжелое состояние, врачи сейчас делают все необходимое" , — прокомментировал Александр Харлов.

Также среди раненых был 16-летний мальчик, состояние которого сейчас стабильное. Врачи оказали ему всю необходимую помощь, и теперь он проходит лечение амбулаторно.

"Мальчик 16 лет получил необходимую медицинскую помощь. Он уже выписан на амбулаторное лечение" , — рассказал он.

Ликвидация последствий

Замглавы ОВА сообщил, что вчера ночью специалисты ликвидировали последствия атаки. Спасатели потушили пожар, который распространился на площадь в 600 квадратных метров.

"Ликвидация последствий произошла вчера с помощью сотрудников наших ГСЧС и коммунальных учреждений. Все последствия были устранены еще вчера ночью", — отметил он.

Мы также сообщали, что ввиду боеприпаса — атака по одесситам была умышленной. По информации Дмитрия Плетенчука, предварительно город атаковали баллистическим "Искандером" с кассетной боевой частью. Именно это и привело к смертям и ранениям среди гражданского населения.

Сегодня в Одессе объявлен День траура по погибшим. На постройках приспущены флаги с траурными лентами. Предприятиям, учреждениям, организациям города горсовет рекомендует ограничить использование музыки и развлекательных мероприятий.

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