Сховатись було неможливо —  одна з постраждалих про вчорашню атаку на Одесу

Анастасія розповіла про події в Одесі 29 квітня, коли Росія випустила ракету на місто. Фото: Новини.LIVE

Вибух від російської ракети, яка вбила п'ятьох цивільних та поранила понад 20 людей, стався дуже швидко. Часу на те, аби добігти до укриття не було зовсім, тому постраждалі лягали на землю, аби захистити себе та рідних.

Про це журналістам Новини.LIVE розповіла Анастасія, пацієнтка Одеської міської лікарні.

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Неможливо зреагувати

Анастасія разом із своїм чоловіком та шестимісячною дитиною приїхали до Одеси з Сум, аби відвідати своїх рідних. Проте візит обернувся для родини лікарнею — подружжя отримало осколкові поранення внаслідок вчорашнього ракетного удару по Одесі.

Дівчина зазначила, що сигнал повітряної тривоги лунав, проте часу на те, аби сховатись в укриття, родині не вистачило. Вони встигли впасти на землю та прикрити дитину своїми тілами.

"Зреагувати було неможливо. Ми закрили дитину, бо це для нас — найголовніше. Впали на землю, чоловік зламав ногу, у нього також осколкові поранення. І чекали на допомогу, я викликала швидку", — розповідає Анастасія.

Дівчина додає, що в результаті вибуху у неї лікарі діагностували осколкові поранення руки та живота, а у чоловіка — травмована нога. На щастя, з дитиною усе добре — немовля перелякалося, проте обійшлося без подряпин.

Болісний фейєрверк

На момент вибуху родина гуляла біля моря на Трасі здоров'я, проте наскільки далеко від епіцентру — постраждалій відповісти складно. У момент вибуху дівчина відчувала, наче опинилась в самому епіцентрі фейєрверку — настільки було голосно та різко.

"Я не знаю, чи було це далеко, бо відчувалось, наче прям біля мене усе відбулось. Здавалося, наче я була в епіцентрі салюту", — пригадує пацієнтка.

Нагадаємо, що усього від ракетного удару по Одесі вчора, 29 квітня, загинуло п'ятеро людей, ще 23 ушпиталено, серед яких — маленька дитина у вкрай важкому стані. 14 людей наразі перебувають у міській лікарні, двоє з яких у вкрай важкому стані та не можуть дихати самостійно.

Ми також повідомляли, що зважаючи на боєприпас — атака по одеситах була навмисною. За інформацією Дмитра Плетенчука, попередньо, місто атакували балістичним "Іскандером" із касетною бойовою частиною. Саме це й призвело до смертей та поранень серед цивільного населення.

Сьогодні в Одесі оголошено День жалоби за загиблими. На будівлях приспущені прапори з траурними стрічками. Підприємствам, установам, організаціям міста міськрада рекомендує обмежити використання музики та проведення розважальних заходів.