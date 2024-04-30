Спрятаться было невозможно — одна из пострадавших о вчерашней атаке на Одессу

Анастасия рассказала о событиях в Одессе 29 апреля, когда Россия выпустила ракету в город. Фото: Новини.LIVE

Взрыв от российской ракеты, убившей пятерых гражданских и ранивших более 20 человек, произошел очень быстро. Времени, чтобы добежать до укрытия не было совсем, поэтому пострадавшие ложились на землю, чтобы защитить себя и родных.

Об этом журналистам Новини.LIVE рассказала Анастасия, пациентка Одесской городской больницы.

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Невозможно среагировать

Анастасия вместе со своим мужем и шестимесячным ребенком приехали в Одессу из Сум, чтобы навестить своих родных. Однако визит обернулся для семьи больницей — супруги получили осколочные ранения в результате вчерашнего ракетного удара по Одессе.

Девушка отметила, что сигнал воздушной тревоги раздавался, однако времени на то, чтобы скрыться в укрытии, семье не хватило. Они успели упасть на землю и прикрыть ребенка своими телами.

"Среагировать было невозможно. Мы закрыли ребенка, потому что это для нас — самое главное. Упали на землю, мужчина сломал ногу, у него тоже осколочные ранения. И ждали помощи, я вызвала скорую" , — рассказывает Анастасия.

Девушка добавляет, что в результате взрыва у нее врачи диагностировали осколочные ранения руки и живота, а у мужчины — травмированная нога. К счастью, с ребенком все хорошо — младенец испугался, но обошелся без царапин.

Мучительный фейерверк

К моменту взрыва семья гуляла у моря на Трассе здоровья, однако насколько далеко от эпицентра — пострадавшей ответить сложно. В момент взрыва девушка чувствовала, как оказалась в самом эпицентре фейерверка — настолько было громко и резко.

"Я не знаю, было ли это далеко, потому что чувствовалось, будто прям возле меня все произошло. Казалось, будто я была в эпицентре салюта" , — вспоминает пациентка.

Напомним, что всего от ракетного удара по Одессе вчера, 29 апреля, погибли пять человек, еще 23 госпитализированы, среди которых — маленький ребенок в крайне тяжелом состоянии. 14 человек находятся в городской больнице, двое из которых в крайне тяжелом состоянии и не могут дышать самостоятельно.

Мы также сообщали, что ввиду боеприпаса — атака по одесситам была умышленной. По информации Дмитрия Плетенчука, предварительно город атаковали баллистическим "Искандером" с кассетной боевой частью. Именно это и привело к смертям и ранениям среди гражданского населения.

Сегодня в Одессе объявлен День траура по погибшим. На постройках приспущены флаги с траурными лентами. Предприятиям, учреждениям, организациям города горсовет рекомендует ограничить использование музыки и развлекательных мероприятий.