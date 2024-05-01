Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по Одесі 29 квітня зросла

В Одесі збільшилось число жертв внаслідок ракетного удару по місту 29 квітня. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Внаслідок російського обстрілу Приморського району міста 29 квітня збільшилось число жертв, наразі відомо про шістьох загиблих. 13 постраждалих досі перебувають у лікарнях міста.

Про це повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханов.

Читайте також:

"Кількість загиблих внаслідок атаки по Одесі 29 квітня збільшилася до 6. На жаль, сьогодні у лікарні помер чоловік, за життя якого лікарі боролись до останнього", — йдеться у повідомленні мера.

День жалоби в Одесі

З метою вшанування пам’яті загиблих від російських терористичних дій завтра, 2 травня 2024 року, у місті оголошено День жалоби. На будівлях буде приспущено Державний Прапор України та прапор м. Одеси з траурними стрічками. Підприємствам, установам, організаціям міста міськрада рекомендує обмежити використання музики та проведення розважальних заходів.

Ракетний удар по Одесі 29 квітня

Усього через ракетну атаку на місто до медзакладів Одеси було ушпиталено 23 постраждалих через ракетну атаку. Серед поранених вісім людей перебувають у важкому стані, з них четверо — у вкрай важкому, зокрема чотирирічна дитина.

Ми повідомляли, що зважаючи на боєприпас — атака по одеситах була навмисною. За інформацією Дмитра Плетенчука, попередньо, місто атакували балістичним "Іскандером" із касетною бойовою частиною. Саме це й призвело до смертей та поранень серед цивільного населення.

Ракетний удар по Одесі 30 квітня

Увечері 30 квітня окупанти знову випустили балістику з території тимчасово окупованого Криму. Унаслідок влучання зазнали руйнувань адміністративні та житлові будівлі, медичний та навчальний заклади.

Директор Одеської міської лікарні повідомив, що внаслідок атаки 30 квітня, до закладу доставили пацієнта у тяжкому стані. 42-річного чоловіка наразі вже прооперували лікарі, він перебуває у реанімаційному відділення.