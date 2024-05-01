Число пострадавших в результате ракетного удара по Одессе 29 апреля возросло

В Одессе увеличилось число жертв в результате ракетного удара по городу 29 апреля. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В результате российских обстрелов Приморского района города 29 апреля увеличилось число жертв, пока известно о шести погибших. 13 пострадавших пребывают в больницах города.

Об этом сообщил городской голова Одессы Геннадий Труханов.

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"Количество погибших в результате атаки по Одессе 29 апреля увеличилось до 6. К сожалению, сегодня в больнице скончался мужчина, при жизни которого врачи боролись до последнего" , — говорится в сообщении мэра.

День траура в Одессе

В целях памяти погибших от российских террористических действий завтра, 2 мая 2024 года, в городе объявлен День траура. На зданиях будет приспущен Государственный Флаг Украины и флаг г. Одессы с траурными лентами. Предприятиям, учреждениям, организациям города горсовет рекомендует ограничить использование музыки и развлекательных мероприятий.

Ракетный удар по Одессе 29 апреля

Всего из-за ракетной атаки на город в медучреждения Одессы были госпитализированы 23 пострадавших из-за ракетной атаки. Среди раненых восемь человек находятся в тяжелом состоянии, из них четверо — в крайне тяжелом, в том числе четырехлетний ребенок.

Мы сообщали, что ввиду боеприпаса — атака по одесситам была умышленной. По информации Дмитрия Плетенчука, предварительно город атаковали баллистическим "Искандером" с кассетной боевой частью. Именно это и привело к смертям и ранениям среди гражданского населения.

Ракетный удар по Одессе 30 апреля

Вечером 30 апреля кафиры снова выпустили баллистику с территории временно оккупированного Крыма. В результате попадания разрушены административные и жилые здания, медицинское и учебное заведения.

Директор Одесской городской больницы сообщил, что в результате атаки 30 апреля, в заведение доставили пациента в тяжелом состоянии. 42-летнего мужчину уже прооперировали врачи, он находится в реанимационном отделении.