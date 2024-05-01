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Три ракети на Одесу — подробиці удару 30 квітня

1 травня 2024 10:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Три ракети на Одесу — подробиці удару 30 квітня
Одеса знову була атакована балістикою. Ілюстративне фото: depositphotos
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Вчора, 30 квітня,  Росія знов завдала підступний удар по мирному населенню, поціливши в центральний район міста. Стало відомо, що окупанти випустили по Одесі три балістичні ракети типу "Іскандер-М". 

Про це в етері національного  телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш.

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Ілля Євлаш повідомив, що Росія вкотре атакувала густонаселені райони, аби якомога більшого терору завдати цивільному населенню. Окупанти дотримуються своєї тактики залякування та дестабілізації мирних українців.

"Як ми бачимо, ворог обрав собі за ключову ціль місто Одеса, як раніше він бив і продовжує бити по Харкову. Зараз же він атакував трьома балістичними ракетами "Іскандер-М" густонаселені райони міста Одеса, унаслідок чого загинули та постраждали люди", — повідомив речник Повітряних сил.

Захист неба від російських ракет 

Ілля Євлаш додав, що балістичні ракети є достатньо потужною зброєю та складною у перехопленні. Він зазначив, що лише комплекс Patriot довів свою ефективність у збитті балістики.

"Знаємо, що лише один комплекс, який  вже неодноразово довів свою ефективність в бою, здатен протистояти балістиці— це Patriot. Ми потребуємо більше таких систем та ракет до них, аби боротися із російським терором та зберегти життя і здоров'я українців від російського терору", — додав речник ПС.

Ворожі обстріли Одеси — що відомо

Ми писали, що ввечері 30 квітня ворог знову застосував балістику та вдарив по Приморському району Одеси. Внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки, у багатьох містян в квартирах повибивало вікна й двері. Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що через ворожу агресію 30 квітня загинуло троє людей, також є постраждалі. 

Раніше, 29 квітня, від ракетного удару по Одесі загинуло п'ятеро людей, ще 23 ушпиталено, серед яких — маленька дитина у вкрай важкому стані.  14 людей наразі перебувають у міській лікарні, двоє з яких у вкрай важкому стані та не можуть дихати самостійно.

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ракетний удар
Повітряні Сили ЗСУ

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