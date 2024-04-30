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З'явилось відео вчорашнього обстрілу Одеси ракетою з касетним зарядом

30 квітня 2024 14:30
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
З'явилось відео вчорашнього обстрілу Одеси ракетою з касетним зарядом
Наслідки осбтрілу Одеси 29 квітня. Фото: Одеська обласна прокуратура
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Одеса учора зазнала чергового терору з боку російських загарбників. Відомо, що окупанти атакували місто балістичною ракетою "Іскандер" із касетним боєзарядом — металеві фрагменти та уламки  розлетілися на 1,5 км від місця обстрілу. 

Відео з моменту ракетного удару по Одесі опублікували у пресслужбі офісу Генерального прокурора.
 

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Відео удару по Одесі

За словами генпрокурора, це невибіркова зброя, використання якої може призвести до значних жертв серед цивільного населення. Наразі розпочато слідство. 

 "Слідство має підстави вважати, що рішення про використання саме такої зброї було ухвалено офіцерами ЗС РФ свідомо, аби вбити якнайбільше мирних українців", — зазначив Андрій Костін.
 

Ракетний удар по Одесі — що відомо

Нагадаємо, що усього від ракетного удару по Одесі вчора, 29 квітня,  загинуло п'ятеро людей, ще 23 ушпиталено, серед яких — маленька дитина у вкрай важкому стані.  14 людей наразі перебувають у міській лікарні, двоє з яких у вкрай важкому стані та не можуть дихати самостійно. 

Ми також повідомляли, що зважаючи на боєприпас — атака по одеситах була навмисною.  За інформацією Дмитра Плетенчука, попередньо, місто атакували балістичним "Іскандером" із касетною бойовою частиною. Саме це й призвело до смертей та поранень серед цивільного населення.  

Сьогодні в Одесі оголошено День жалоби за загиблими. На будівлях приспущені прапори з траурними стрічками. Підприємствам, установам, організаціям міста міськрада рекомендує обмежити використання музики та проведення розважальних заходів.

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