З'явилось відео вчорашнього обстрілу Одеси ракетою з касетним зарядом

Наслідки осбтрілу Одеси 29 квітня. Фото: Одеська обласна прокуратура

Одеса учора зазнала чергового терору з боку російських загарбників. Відомо, що окупанти атакували місто балістичною ракетою "Іскандер" із касетним боєзарядом — металеві фрагменти та уламки розлетілися на 1,5 км від місця обстрілу.

Відео з моменту ракетного удару по Одесі опублікували у пресслужбі офісу Генерального прокурора.



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Росія цинічно нехтує усіма нормами міжнародного гуманітарного права. Вчора ввечері ворог підступно атакував Одесу. П’ятеро людей загинуло, понад 30 було травмовано. Серед постраждалих двоє дітей та вагітна жінка. П’ятеро поранених у вкрай важкому стані.



Удар було здійснено… pic.twitter.com/LWkmBJmvwa — Andriy Kostin (@AndriyKostinUa) April 30, 2024

Відео удару по Одесі

За словами генпрокурора, це невибіркова зброя, використання якої може призвести до значних жертв серед цивільного населення. Наразі розпочато слідство.

"Слідство має підстави вважати, що рішення про використання саме такої зброї було ухвалено офіцерами ЗС РФ свідомо, аби вбити якнайбільше мирних українців", — зазначив Андрій Костін.



Ракетний удар по Одесі — що відомо

Нагадаємо, що усього від ракетного удару по Одесі вчора, 29 квітня, загинуло п'ятеро людей, ще 23 ушпиталено, серед яких — маленька дитина у вкрай важкому стані. 14 людей наразі перебувають у міській лікарні, двоє з яких у вкрай важкому стані та не можуть дихати самостійно.

Ми також повідомляли, що зважаючи на боєприпас — атака по одеситах була навмисною. За інформацією Дмитра Плетенчука, попередньо, місто атакували балістичним "Іскандером" із касетною бойовою частиною. Саме це й призвело до смертей та поранень серед цивільного населення.

Сьогодні в Одесі оголошено День жалоби за загиблими. На будівлях приспущені прапори з траурними стрічками. Підприємствам, установам, організаціям міста міськрада рекомендує обмежити використання музики та проведення розважальних заходів.