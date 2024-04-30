Появилось видео вчерашнего обстрела Одессы ракетой с кассетным зарядом

Последствия осмотра Одессы 29 апреля. Фото: Одесская областная прокуратура

Одесса вчера подверглась очередному террору со стороны российских захватчиков. Известно, что кафиры атаковали город баллистической ракетой "Искандер" с кассетным боезарядом — металлические фрагменты и обломки разлетелись на 1,5 км от места обстрела.

Видео с момента ракетного удара по Одессе опубликовали в пресс-службе офиса Генерального прокурора.

Читайте также:

Россия цинично пренебрегает всеми нормами международного гуманитарного права. Вчера вечером враг коварно атаковал Одессу. Пять человек погибли, более 30 были травмированы. Среди пострадавших двое детей и беременная женщина. Пятеро раненых в крайне тяжелом состоянии.



Удар был… pic.twitter.com/LWkmBJmvwa — Andriy Kostin (@AndriyKostinUa) Апр 30, 2024

Видео удара по Одессе

По словам генпрокурора, это неизбирательное оружие, использование которого может привести к значительным жертвам среди гражданского населения. Начато следствие.

"Следствие имеет основания считать, что решение об использовании именно такого оружия было принято офицерами ВС РФ сознательно, чтобы убить больше мирных украинцев", — отметил Андрей Костин.



Ракетный удар по Одессе — что известно

Напомним, что всего от ракетного удара по Одессе вчера, 29 апреля, погибли пять человек, еще 23 госпитализированы, среди которых — маленький ребенок в крайне тяжелом состоянии. 14 человек находятся в городской больнице, двое из которых в крайне тяжелом состоянии и не могут дышать самостоятельно.

Мы также сообщали, что ввиду боеприпаса — атака по одесситам была умышленной. По информации Дмитрия Плетенчука, предварительно город атаковали баллистическим "Искандером" с кассетной боевой частью. Именно это и привело к смертям и ранениям среди гражданского населения.

Сегодня в Одессе объявлен День траура по погибшим. На постройках приспущены флаги с траурными лентами. Предприятиям, учреждениям, организациям города горсовет рекомендует ограничить использование музыки и развлекательных мероприятий.