Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Мер Одеси Труханов показав наслідки ракетного обстрілу міста arrow

Мер Одеси Труханов показав наслідки ракетного обстрілу міста

1 травня 2024 02:46
оновлено: 03:00
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Мер Одеси Труханов показав наслідки ракетного обстрілу міста
Наслідків удару по Одесі 30 квітня. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Мер Одеси Геннадій Труханов показав жахливі наслідки ракетної атаки на місто ввечері в вівторок, 30 квітня. Росіяни пошкодили житлові будинки, внаслідок обстрілу в містян повибивало вікна й двері.

Відповідне відео Геннадій Труханов опублікував у Telegram.

Читайте також:

Кадри наслідків удару по Одесі 30 квітня

"В результаті нічної атаки ворога постраждали житлові будинки. Вибито вікна та двері. Зранку на місці розпочне роботу оперативний штаб районної адміністрації", — зазначив Труханов.

Міський голова також закликав жителів Одеси максимально швидко реагувати на сигнал повітряної тривоги та спускатись у безпечні місця.

Нагадаємо, що Труханов увечері 30 квітня повідомив про "дуже гучні вибухи" в Одесі. За інформацією моніторингових каналів, росіяни атакували місто балістичними ракетами з Криму.

Також ми повідомляли, що очільник Одеської ОВА Олег Кіпер заявив про трьох загиблих та трьох постраждалих внаслідок атаки РФ на місто. Він підтвердив інформацію про обстріл балістичними ракетами.

Одеса
Геннадій Труханов
обстріли
житло
окупанти
будинок
війна в Україні
війна
атака

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

29 квітня 2024

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

28 квітня 2024

00:07 Представники ТЦК чергуватимуть на більшості блокпостів України, — Тарас Грень

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

21 квітня 2024

23:56 Оновити військово-облікові дані можна без візиту до ТЦК — як це зробити

Розклад ефірів

Всі ефіри