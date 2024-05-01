Мер Одеси Труханов показав наслідки ракетного обстрілу міста
Мер Одеси Геннадій Труханов показав жахливі наслідки ракетної атаки на місто ввечері в вівторок, 30 квітня. Росіяни пошкодили житлові будинки, внаслідок обстрілу в містян повибивало вікна й двері.
Відповідне відео Геннадій Труханов опублікував у Telegram.
Кадри наслідків удару по Одесі 30 квітня
"В результаті нічної атаки ворога постраждали житлові будинки. Вибито вікна та двері. Зранку на місці розпочне роботу оперативний штаб районної адміністрації", — зазначив Труханов.
Міський голова також закликав жителів Одеси максимально швидко реагувати на сигнал повітряної тривоги та спускатись у безпечні місця.
Нагадаємо, що Труханов увечері 30 квітня повідомив про "дуже гучні вибухи" в Одесі. За інформацією моніторингових каналів, росіяни атакували місто балістичними ракетами з Криму.
Також ми повідомляли, що очільник Одеської ОВА Олег Кіпер заявив про трьох загиблих та трьох постраждалих внаслідок атаки РФ на місто. Він підтвердив інформацію про обстріл балістичними ракетами.
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