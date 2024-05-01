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Мэр Одессы Труханов показал последствия ракетного обстрела города

1 мая 2024 02:46
обновлено: 03:00
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Мэр Одессы Труханов показал последствия ракетного обстрела города
Последствия удара по Одессе 30 апреля. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Мэр Одессы Геннадий Труханов показал ужасающие последствия ракетной атаки на город вечером во вторник, 30 апреля. Россияне повредили жилые дома, в результате обстрела у горожан выбило окна и двери.

Соответствующее видео Геннадий Труханов опубликовал в Telegram.

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"В результате ночной атаки врага пострадали жилые дома. Выбиты окна и двери. Утром на месте начнет работу оперативный штаб районной администрации", — отметил Труханов.

Мэр также призвал жителей Одессы максимально быстро реагировать на сигнал воздушной тревоги и спускаться в безопасные места.

Напомним, что Труханов вечером 30 апреля сообщил о "очень громких взрывах" в Одессе. По информации мониторинговых каналов, россияне атаковали город баллистическими ракетами из Крыма.

Также мы сообщали, что глава Одесской ОВА Олег Кипер заявил о трех погибших и трех пострадавших в результате атаки РФ на город. Он подтвердил информацию об обстреле баллистическими ракетами.

Одесса
Геннадий Труханов
обстрелы
жилье
оккупанты
дом
война в Украине
війна
атака

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