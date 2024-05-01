Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Ракетна атака на Одесу — в ОВА заявили про трьох загиблих arrow

Ракетна атака на Одесу — в ОВА заявили про трьох загиблих

1 травня 2024 01:18
оновлено: 01:34
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Ракетна атака на Одесу — в ОВА заявили про трьох загиблих
Працівники ДСНС ліквідовують наслідки обстрілу РФ. Ілюстративне фото: ДСНС
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер заявив, що росіяни ввечері вівторка, 30 квітня, атакували Одесу балістичними ракетами. Внаслідок обстрілу троє загиблих та троє постраждалих.

Про це Олег Кіпер повідомляє у Telegram.

Читайте також:

Наслідки атаки на Одесу 30 квітня

"Ворог атакував Одесу балістичними ракетами. Внаслідок атаки загинуло троє людей, ще троє поранені. Постраждалим надається вся необхідна медична допомога", — зазначив Кіпер. 

Він також розповів, що є пошкодження цивільної інфраструктури.

Наслідки атаки на Одесу 30 квітня
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу очільника Одеської ОВА Олега Кіпера

Нагадаємо, що ввечері 30 квітня мер Одеси Геннадій Труханов повідомив про сильні вибухи в місті. Звуки пролунали практично одразу після оголошення повітряної тривоги.

Також ми писали, що Одеса в понеділок, 29 квітня, зазнала чергового терору з боку російських загарбників. Окупанти атакували місто балістичною ракетою "Іскандер" із касетним боєзарядом. Офіс Генпрокурора показав відео з моменту ракетного удару по Одесі.

Одеса
смерть
обстріли
ракети
люди
війна в Україні
війна
Олег Кіпер
атака
жертви

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

29 квітня 2024

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

28 квітня 2024

00:07 Представники ТЦК чергуватимуть на більшості блокпостів України, — Тарас Грень

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

21 квітня 2024

23:56 Оновити військово-облікові дані можна без візиту до ТЦК — як це зробити

Розклад ефірів

Всі ефіри