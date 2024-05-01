Ракетна атака на Одесу — в ОВА заявили про трьох загиблих
Очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер заявив, що росіяни ввечері вівторка, 30 квітня, атакували Одесу балістичними ракетами. Внаслідок обстрілу троє загиблих та троє постраждалих.
Про це Олег Кіпер повідомляє у Telegram.
Наслідки атаки на Одесу 30 квітня
"Ворог атакував Одесу балістичними ракетами. Внаслідок атаки загинуло троє людей, ще троє поранені. Постраждалим надається вся необхідна медична допомога", — зазначив Кіпер.
Він також розповів, що є пошкодження цивільної інфраструктури.
Нагадаємо, що ввечері 30 квітня мер Одеси Геннадій Труханов повідомив про сильні вибухи в місті. Звуки пролунали практично одразу після оголошення повітряної тривоги.
Також ми писали, що Одеса в понеділок, 29 квітня, зазнала чергового терору з боку російських загарбників. Окупанти атакували місто балістичною ракетою "Іскандер" із касетним боєзарядом. Офіс Генпрокурора показав відео з моменту ракетного удару по Одесі.
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