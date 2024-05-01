Ракетная атака на Одессу — в ОВА заявили о трех погибших

Сотрудники ГСЧС ликвидируют последствия обстрела РФ. Иллюстративное фото: ГСЧС

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер заявил, что россияне вечером вторника, 30 апреля, атаковали Одессу баллистическими ракетами. В результате обстрела трое погибших и трое пострадавших.

Об этом Олег Кипер сообщает в Telegram.

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Последствия атаки на Одессу 30 апреля

"Враг атаковал Одессу баллистическими ракетами. В результате атаки погибли три человека, еще трое ранены. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь", — отметил Кипер.

Он также рассказал, что есть повреждения гражданской инфраструктуры.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала главы Одесской ОВА Олега Кипера

Напомним, что вечером 30 апреля мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил о взрывах в городе. Звуки раздались практически сразу после объявления воздушной тревоги.

Также мы писали, что Одесса в понедельник, 29 апреля, подверглась очередному террору со стороны российских захватчиков. Оккупанты атаковали город баллистической ракетой "Искандер" с кассетным боезарядом. Офис Генпрокурора показал видео с момента ракетного удара по Одессе.