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Ракетная атака на Одессу — в ОВА заявили о трех погибших

1 мая 2024 01:18
обновлено: 01:34
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Ракетная атака на Одессу — в ОВА заявили о трех погибших
Сотрудники ГСЧС ликвидируют последствия обстрела РФ. Иллюстративное фото: ГСЧС
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер заявил, что россияне вечером вторника, 30 апреля, атаковали Одессу баллистическими ракетами. В результате обстрела трое погибших и трое пострадавших.

Об этом Олег Кипер сообщает в Telegram.

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Последствия атаки на Одессу 30 апреля

"Враг атаковал Одессу баллистическими ракетами. В результате атаки погибли три человека, еще трое ранены. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь", — отметил Кипер.

Он также рассказал, что есть повреждения гражданской инфраструктуры.

Последствия атаки на Одессу 30 апреля
Скриншот сообщения из телеграмм-канала главы Одесской ОВА Олега Кипера

Напомним, что вечером 30 апреля мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил о взрывах в городе. Звуки раздались практически сразу после объявления воздушной тревоги.

Также мы писали, что Одесса в понедельник, 29 апреля, подверглась очередному террору со стороны российских захватчиков. Оккупанты атаковали город баллистической ракетой "Искандер" с кассетным боезарядом. Офис Генпрокурора показал видео с момента ракетного удара по Одессе.

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Олег Кипер
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