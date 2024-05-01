Три ракеты на Одессу — подробности удара 30 апреля

Одесса снова была атакована баллистикой. Иллюстративное фото: depositphotos

Вчера, 30 апреля, Россия вновь нанесла коварный удар по мирному населению, попав в центральный район города. Стало известно, что кафиры выпустили по Одессе три баллистических ракеты типа "Искандер-М".

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш.

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Илья Евлаш сообщил, что Россия в очередной раз атаковала густонаселенные районы, чтобы как можно больше террора нанести гражданскому населению. Оккупанты придерживаются своей тактики устрашения и дестабилизации мирных украинцев.

"Как мы видим, враг выбрал себе за ключевую цель город Одесса, как раньше он избивал и продолжает избивать по Харькову. Сейчас же он атаковал тремя баллистическими ракетами "Искандер-М" густонаселенные районы города Одесса, в результате чего погибли и пострадали люди", — сообщил спикер Воздушных сил.

Защита неба от российских ракет

Илья Евлаш добавил, что баллистические ракеты достаточно мощным оружием и сложным в перехвате. Он отметил, что только комплекс Patriot доказал свою эффективность в сбыте баллистики.

"Знаем, что только один комплекс, уже неоднократно доказавший свою эффективность в бою, способен противостоять баллистике — это Patriot. Мы нуждаемся больше в таких системах и ракетах, чтобы бороться с российским террором и сохранить жизнь и здоровье украинцев от российского террора" , — добавил представитель ПС.

Вражеские обстрелы Одессы — что известно

Мы писали, что вечером 30 апреля враг снова применил баллистику и ударил по Приморскому району Одессы. В результате атаки повреждены жилые дома, у многих горожан в квартирах выбило окна и двери. Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что из-за враждебной агрессии 30 апреля погибли три человека, также есть пострадавшие.

Ранее, 29 апреля, от ракетного удара по Одессе погибли пять человек, еще 23 госпитализированы, среди которых — маленький ребенок в крайне тяжелом состоянии. 14 человек находятся в городской больнице, двое из которых в крайне тяжелом состоянии и не могут дышать самостоятельно.