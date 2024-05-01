Маленька Злата впала в кому внаслідок ракетного удару по Одесі 29 квітня

П'ятирічна Злата впала у кому. Ілюстративне фото: Shutterstock

Внаслідок ракетного удару по Одесі серед постраждалих опинилась і п'ятирічна дівчинка на ім'я Злата. Раніше вона перенесла операцію, але наразі її стан погіршився — дитина впала у кому.

Про це повідомили батьки дівчинки у соцмережах.



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Що відомо про стан Злати

Батько Злати розповів, що наразі його донька перебуває у комі третього ступеню важкості. Це — найтяжкий стан, проте батьки мають надію на те, що їхня донечка зможе одужати.

"Златі стало гірше. В неї знижується активність мозку, падає температура тіла, пульс також падає. Ми молимось. Вона сильна, вона викарабкається. Їй просто потрібен час", — розповідає мати дівчинки.

Раніше перший заступник голови Одеської ОВА Олександр Харлов повідомляв, що Златі провели надскладну операцію на серці. Лікарі надалі продовжують боротися за життя дитини та докладають усіх зусиль, аби вона прийшла до тями.



Стан постраждалих внаслідок російських обстрілів

Ми також писали, що внаслідок атак 30 та 29 квітня у міській лікарні перебувають більше 10 людей, яким необхідна допомога лікарів. Внаслідок вчорашньої ракетной атаки в лікарню Одеси надійшов один постраждалий в дуже тяжкому стані. Лікарі вже провели необхідні операції, та наразі чоловік переведений до реанімації.

На жаль, внаслідок отриманих травм у лікарні помер чоловік, який став шостою жертвою ракетного удару по Одесі 29 квітня. Щодо чотирьох пацієнтів, то наразі ситуація поліпшилась. Директор лікарні повідомив, що усі четверо надалі перебувають у реанімації, але стан двох з них дещо стабілізувався.