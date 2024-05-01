Маленькая Злата впала в кому в результате ракетного удара по Одессе 29 апреля

Пятилетняя Злата впала в кому. Иллюстративное фото: Shutterstock

В результате ракетного удара по Одессе среди пострадавших оказалась и пятилетняя девочка по имени Злата. Ранее она перенесла операцию, но сейчас ее состояние ухудшилось — ребенок впал в кому.

Об этом сообщили родители девочки в соцсетях.

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Что известно о состоянии Златы

Отец Златы рассказал, что в настоящее время его дочь находится в коме третьей степени тяжести. Это — самое тяжелое состояние, однако родители надеются на то, что их дочь сможет выздороветь.

"Злате стало хуже. У нее снижается активность мозга, падает температура тела, пульс также падает. Мы молимся. Она сильная, она выкарабкается. Ей просто нужно время", — рассказывает мать девочки.

Ранее первый заместитель председателя Одесской ОВА Александр Харлов сообщал, что Злате провели сверхсложную операцию на сердце. Врачи в дальнейшем продолжают бороться за жизнь ребенка и прилагают все усилия, чтобы девочка пришла в себя.

Состояние пострадавших в результате российских обстрелов

Мы также писали, что в результате атак 30 и 29 апреля в городской больнице находятся более 10 человек, которым необходима помощь врачей. В результате вчерашней ракетной атаки в больницу Одессы поступил один пострадавший в очень тяжелом состоянии. Врачи уже провели необходимые операции, и сейчас мужчина переведен в реанимацию.

К сожалению, в результате полученных травм в больнице скончался мужчина, ставший шестой жертвой ракетного удара по Одессе 29 апреля. Что касается четырех пациентов, то ситуация улучшилась. Директор больницы сообщил, что все четверо в дальнейшем находятся в реанимации, но состояние двух из них несколько стабилизировалось.