Ракетний удар по Одесі 30 квітня — лікар розповів про стан постраждалого

Директор міської лікарні Одеси розповів про стан постраждалих. Фото: Новини.LIVЕ

Останнім часом Одеса потерпає від російських ударів — окупанти б'ють по місцях скупчення людей балістичними ракетами. Внаслідок атак 30 та 29 квітня у міській лікарні перебувають більше 10 людей, яким необхідна допомога лікарів.

Про це повідомили Новинам.LIVE в Одеській міській лікарні.



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Постраждалий від ракетного удару 30 квітня

Директор міської лікарні зазначив, що внаслідок вчорашньої ракетной атаки в лікарню Одеси надійшов один постраждалий в дуже тяжкому стані. Лікарі вже провели необхідні операції та наразі чоловік переведений до реанімації.

"Це молодий чоловік 42 років з множинними травмами енергетичного характеру. У нього перелом стегнової кістки, підозра на травми внутрішніх органів, розрив селезінки. Пацієнт прооперований, накладено апарат зовнішньої фіксації, наразі він перебуває у реанімаційному відділенні", — прокоментував Денис Сєбов.



Директор Одеської міської лікарні Денис Сєбов розповів про стан постраждалого. Фото: Новини.LIVE

Стан постраждалих від ракетного удару 29 квітня

Внаслідок ракетної атаки до лікарні потрапило 14 постраждалих з осколковими пораненнями, п'ятеро з яких з інших міст України — Сум, Запоріжжя та Миколаєва. На жаль, жінка 40 років померла внаслідок травм, несумісних з життям — лікарі діагностували у неї осколкові поранення шиї, легень та серця. Щодо чотирьох пацієнтів, які перебували у вкрай важкому стані, то наразі ситуація поліпшилась.

"З чотирьох постраждалих у вкрай важкому стані зараз знаходяться два пацієнти. Усі четверо надалі перебувають у реанімації, але стан двох з них дещо стабілізувався", — зазначив Денис Сєбов.

Він додав, що ще двоє пацієнтів були переведені в інші лікарні, а один постраждалий наразі проходить лікування амбулаторно. Він перебуває під наглядом лікарів травматологічного відділення.



Атаки на Одесу

Ми писали, що ввечері 30 квітня ворог знову застосував балістику та вдарив по Приморському району Одеси. Внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки, у багатьох містян в квартирах повибивало вікна й двері. Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що через ворожу агресію 30 квітня загинуло троє людей, також є постраждалі.

Раніше, 29 квітня, від ракетного удару по Одесі загинуло п'ятеро людей, ще 23 ушпиталено, серед яких — маленька дитина у вкрай важкому стані. 14 людей наразі перебувають у міській лікарні, двоє з яких у вкрай важкому стані та не можуть дихати самостійно.