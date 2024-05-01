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Ракетный удар по Одессе 30 апреля — врач рассказал о состоянии пострадавшего

1 мая 2024 12:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Ракетный удар по Одессе 30 апреля — врач рассказал о состоянии пострадавшего
Директор городской больницы Одессы рассказал о состоянии пострадавших. Фото: Новини.LIVЕ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В последнее время Одесса страдает от российских ударов — оккупанты бьют по местам скопления людей баллистическими ракетами. В результате атак 30 и 29 апреля в городской больнице находятся более 10 человек, которым необходима помощь врачей.

Об этом сообщили Новинам.LIVE в Одесской городской больнице.
 

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Пострадавший от ракетного удара 30 апреля

Директор городской больницы отметил, что в результате вчерашней ракетной атаки в больницу Одессы поступил один пострадавший в очень тяжелом состоянии. Врачи уже провели необходимые операции и сейчас мужчина переведен в реанимацию.

"Это молодой человек 42 лет с множественными травмами энергетического характера. У него перелом бедренной кости, подозрение на травмы внутренних органов, разрыв селезенки. Пациент прооперирован, наложен аппарат наружной фиксации, сейчас он находится в реанимационном отделении" , — прокомментировал Денис Себов.

В Одесской городской больнице пациент в тяжелом состоянии в результате ракетного удара по Одессе 30 апреля
Директор Одесской городской больницы Денис Себов рассказал о состоянии пострадавшего. Фото: Новости.

Состояние пострадавших от ракетного удара 29 апреля

В результате ракетной атаки в больницу попали 14 пострадавших с осколочными ранениями, пятеро из которых из других городов Украины — Сум, Запорожья и Николаева. К сожалению, женщина 40 лет умерла в результате несовместимых с жизнью травм — врачи диагностировали у нее осколочные ранения шеи, легких и сердца. Что касается четырех пациентов, которые находились в крайне тяжелом состоянии, то ситуация улучшилась.

"Из четырех пострадавших в крайне тяжелом состоянии сейчас находятся два пациента. Все четверо в дальнейшем находятся в реанимации, но состояние двух из них несколько стабилизировалось", — отметил Денис Себов.

Он добавил, что еще двое пациентов были переведены в другие больницы, а один пострадавший проходит лечение амбулаторно. Он находится под наблюдением врачей травматологического отделения.

Атаки на Одессу

Мы писали, что вечером 30 апреля враг снова применил баллистику и ударил по Приморскому району Одессы. В результате атаки повреждены жилые дома, у многих горожан в квартирах выбило окна и двери. Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что из-за враждебной агрессии 30 апреля погибли три человека, также есть пострадавшие.

Ранее, 29 апреля, от ракетного удара по Одессе погибли пять человек, еще 23 госпитализированы, среди которых — маленький ребенок в крайне тяжелом состоянии. 14 человек находятся в городской больнице, двое из которых в крайне тяжелом состоянии и не могут дышать самостоятельно.

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