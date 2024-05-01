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Постраждалі внаслідок російської атаки одесити можуть отримати допомогу — куди звертатися

1 травня 2024 11:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Постраждалі внаслідок російської атаки одесити можуть отримати допомогу — куди звертатися
В Одесі розгрорнули оперативний штаб для постраждалих через ворожу атаку. Фото: Одеська міська рада
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Для постраждалих від ворожої атаки по Одесі у місті відкрився оперативний штаби допомоги. Наразі він розгорнутий у Приморському районі, куди може звернутися кожен, хто цього потребує.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради

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Куди звертатися

З 08:00 по вул. Канатна, 83 в Одесі почав працювати оперативний штаб. Громадяни можуть звернутися до спеціалістів з приводу надання консультацій щодо оформлення матеріальної допомоги. Виплати покривають заміну вибитих вікон та дверей. 

"Співробітники Департаменту з благоустрою міста Одеської міської ради надають консультації стосовно отримання компенсації за пошкоджено майно за державною програмою єВідновлення", — зазначено у повідомленні. 

Як зв'язатись

Також за допомогою та консультацією можна звертатися до Приморської районної адміністрації:

  • вул. Канатна, 134;
  • (048) 705-75-00;
  • 0667369501. 

та до Департаменту з благоустрою міста: 

  • вул. Коблевська,13;
  • тел. (048) 740-78-00, (048) 740-78-01.

Атаки на Одесу 

Нагадаємо, що ввечері 30 квітня ворог знову застосував балістику та вдарив по Приморському району Одеси. Внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки, у багатьох містян в квартирах повибивало вікна й двері. Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що через ворожу агресію 30 квітня загинуло троє людей, також є постраждалі. 

Раніше, 29 квітня, від ракетного удару по Одесі загинуло п'ятеро людей, ще 23 ушпиталено, серед яких — маленька дитина у вкрай важкому стані.  14 людей наразі перебувають у міській лікарні, двоє з яких у вкрай важкому стані та не можуть дихати самостійно. 

Ми також повідомляли, що зважаючи на боєприпас — атака по одеситах була навмисною.  За інформацією Дмитра Плетенчука, попередньо, місто атакували балістичним "Іскандером" із касетною бойовою частиною. Саме це й призвело до смертей та поранень серед цивільного населення.  

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