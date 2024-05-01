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Пострадавшие в результате российской атаки одесситы могут получить помощь — куда обращаться

1 мая 2024 11:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Пострадавшие в результате российской атаки одесситы могут получить помощь — куда обращаться
В Одессе открыли оперативный штаб для пострадавших из-за вражеской атаки. Фото: Одесский городской совет
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Для пострадавших от вражеской атаки по Одессе в городе открылся оперативный штаб помощи. Пока он развернут в Приморском районе, куда может обратиться каждый, кто в этом нуждается.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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Куда обращаться

С 08.00 по ул. Канатная, 83 в Одессе заработал оперативный штаб. Граждане могут обратиться к специалистам о предоставлении консультаций по оформлению материальной помощи. Выплаты покрывают замену выбитых окон и дверей.

"Сотрудники Департамента по благоустройству города Одесского городского совета предоставляют консультации по получению компенсации за поврежденное имущество по государственной программе есть Восстановление" , — говорится в сообщении.

Как связаться

Также за помощью и консультацией можно обращаться в Приморскую районную администрацию:

  • ул. Канатная, 134;
  • (048) 705-75-00;
  • 0667369501.

и в Департамент по благоустройству города:

  • ул. Коблевская,13;
  • тел. (048) 740-78-00, (048) 740-78-01.

Атаки на Одессу

Напомним, что вечером 30 апреля враг снова применил баллистику и ударил по Приморскому району Одессы. В результате атаки повреждены жилые дома, у многих горожан в квартирах выбило окна и двери. Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что из-за вражеской агрессии 30 апреля погибли три человека, также есть пострадавшие.

Ранее, 29 апреля, от ракетного удара по Одессе погибли пять человек, еще 23 госпитализированы, среди которых — маленький ребенок в крайне тяжелом состоянии. 14 человек находятся в городской больнице, двое из которых в крайне тяжелом состоянии и не могут дышать самостоятельно.

Мы также сообщали, что ввиду боеприпаса — атака по одесситам была умышленной. По информации Дмитрия Плетенчука, предварительно город атаковали баллистическим "Искандером" с кассетной боевой частью. Именно это и привело к смертям и ранениям среди гражданского населения.

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