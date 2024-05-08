Ракетная атака по Трассе здоровья 29 апреля — в больнице скончался еще один одессит

Машины скорой помощи. Фото: Новини.LIVE

В результате российского ракетного удара по Трассе здоровья в Одессе 29 апреля в больнице скончался еще один 23-летний парень. В общей сложности кассетные боеприпасы, которые применили оккупанты в тот страшный день, унесли жизни семерых мирных украинцев.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.



"К сожалению, количество жертв российской атаки на Одессу 29 апреля увеличилось до 7 человек. Сегодня в больнице скончался еще один мужчина 2001 года рождения, при жизни которого врачи боролись до последнего", — говорится в сообщении.

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Ракетный удар по Одессе 29 апреля

Напомним, что 29 апреля российские военные ударили ракетой по Трассе Здоровья в Одессе, где в тот момент гуляло много людей. Из-за обстрелов произошли значительные повреждения жилых домов и гражданской инфраструктуры в районе происшествия. В частности, пострадал " Замок Гарри Поттера " — в здании полностью сгорела крыша.



Всего из-за ракетной атаки на город в медучреждения Одессы были госпитализированы 23 пострадавших из-за ракетной атаки. Среди раненых восемь человек находились в тяжелом состоянии, из них четверо — в крайне тяжелом.



Среди пострадавших оказалась и пятилетняя девочка по имени Злата. Стало известно, что она перенесла операцию, но ее состояние ухудшилось — ребенок впал в кому.

Мы сообщали, что ввиду боеприпаса — атака по одесситам была умышленной. По информации Дмитрия Плетенчука, предварительно город атаковали баллистическим "Искандером" с кассетной боевой частью. Именно это и привело к смертям и ранениям среди гражданского населения.