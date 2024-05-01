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Замок "Гаррі Поттера" після пожежі — з'явилися перші кадри зсередини

1 травня 2024 15:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Замок "Гаррі Поттера" після пожежі — з'явилися перші кадри зсередини
Внасліок ракетного удару в Одесі зруйновано будівлю Одеського Міжнародного університету. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Понівечені сходи, згорілі меблі та зруйновані стіни — так на сьогодні виглядає Дом прийомів Одеського Міжнародного університету. Він став одним з об'єктів влучання російської ракети 29 квітня. 

Кадри публікують користувачі соцмереж.
 

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Стан будівлі зараз

Наразі замість даху — синіє одеське небо, адже пожежа, яка поширилась на 600 квадратних метрів, повністю його зруйнувала, залишивши лише металеві конструкції. З кріплень звисають залишки недогорілих дерев'яних балок та кабелів.

Зруйнований дах в Одеському "Замку Гаррі Поттера"
Знищений дах у будівлі Одеського МУ. Фото: соцмережі
Наслідки ракетного удару по будівлі Одеського МУ
Пожежею повністю зруйновано дах, уламки будівлі на підлозі. Фото: соцмережі

Меблі та техніка, що знаходились всередині — також знищені. Подекуди обвалилися стіни, уламками завалені сходи та підлога. 

Зруйнована стіна в "Замку Гаррі Поттера"
Зруйновані фасади та техніка. Фото: соцмережі
Сходи в уламках через російський обстріл Одеси 29 квітня
Засмічені сходи від уламкиів після ракетного удару. Фото: соцмережі
В будівлі Одеського МУ згорів дах
Замість даху тепер просто металеві конструкції. Фото: соцмережі

Ракетний удар по Одесі 29 квітня — що відомо

Росія спрямувала балістику на Одесу 29 квітня. Внаслідок атаки пошкоджено "Замок студентів", є жертви серед населення. Від цієї атаки загинуло шестеро людей. Серед багатьох постраждалих — маленька дитина у вкрай важкому стані. 

Ми також повідомляли, що зважаючи на боєприпас — атака по одеситах була навмисною.  За інформацією Дмитра Плетенчука, попередньо, місто атакували балістичним "Іскандером" із касетною бойовою частиною. Саме це й призвело до смертей та поранень серед цивільного населення.

Американське видання New York Times опублікувало статтю, згідно з якою використання касетних боєприпасів під час атаки на Одесу 29 квітня може призвести до ескалації конфлікту.  Американські експерти наголосили, що поряд із місцем влучання не було жодного військового об'єкту. Окупанти знали, що били по зоні рекреації — у скупчення мирного населення міста, та таке стається не вперше.

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війна
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ракетний удар

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