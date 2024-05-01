Ракети із касетними боєприпасами на Одесу можуть призвести до ескалації конфлікту

Внаслідок ракетної атаки на Одесу 29 квітня сталася пожежа, є жертви серед населення. Фото: ДСНС Одещини

Російська армія навмисно завдала ракетного удару із касетним зарядом по Одесі 29 квітня, адже ніяких військових об'єктів поряд із місцем влучання немає. Американські експерти припускають, що це може призвести до ескалації конфлікту та посиленні терору мирного населення.

Про це повідомляє видання The New York Times.

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Ракетний удар по Одесі 29 квітня

Відомо, що окупанти 29 квітня атакували Одесу балістичною ракетою "Іскандер" із боєзарядом для ураження живої сили — металеві фрагменти та уламки розлетілися на 1,5 км від місця обстрілу.



Військовий аналітик Конрад Музика вважає, що вибухи були результатом застосування касетного боєприпасу. Однак американські чиновники не змогли підтвердити їхнє використання.

"Якщо застосування касетного боєприпасу підтвердиться, їх використання в атаці в понеділок може означати ескалацію тактики Росії, яка покликана зробити життя українського цивільного населення нестерпним, включаючи бомбардування електростанцій з метою відключення електроенергії у великих містах", — пише видання.

Окрім того, у NYT наголосили, що поряд із місцем ракетного удару 29 квітня не було жодного військового об'єкту. Окупанти знали, що били по зоні рекреації — у скупчення мирного населення міста, та таке стається не вперше.

"В останні тижні Москва неодноразово завдавала ударів по містах, іноді використовуючи зброю, зазвичай призначену для зон бойових дій", – пише видання.

Атака на Одесу 29 квітня — що відомо

Росія спрямувала балістику на Одесу 29 квітня. Внаслідок атаки пошкоджено "Замок студентів", є жертви серед населення. Від цієї атаки загинуло шестеро людей. Серед багатьох постраждалих — маленька дитина у вкрай важкому стані.

Ми також повідомляли, що зважаючи на боєприпас — атака по одеситах була навмисною. За інформацією Дмитра Плетенчука, попередньо, місто атакували балістичним "Іскандером" із касетною бойовою частиною. Саме це й призвело до смертей та поранень серед цивільного населення.