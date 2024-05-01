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Ракеты с кассетными боеприпасами в Одессу могут привести к эскалации конфликта

1 мая 2024 14:25
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Ракеты с кассетными боеприпасами в Одессу могут привести к эскалации конфликта
В результате ракетной атаки на Одессу 29 апреля произошел пожар, есть жертвы среди населения. Фото: ГСЧС Одесчины
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Российская армия намеренно нанесла ракетный удар с кассетным зарядом по Одессе 29 апреля, ведь никаких военных объектов рядом с местом попадания нет. Американские эксперты предполагают, что это может привести к эскалации конфликта и усилению террора мирного населения.

Об этом сообщает издание The New York Times.

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Ракетный удар по Одессе 29 апреля

Известно, что оккупанты 29 апреля атаковали Одессу баллистической ракетой "Искандер" с боезарядом для поражения живой силы — металлические фрагменты и обломки разлетелись на 1,5 км от места обстрела.

Военный аналитик Конрад Музыка считает, что взрывы были результатом применения кассетного боеприпаса. Однако американские чиновники не смогли подтвердить их использование.

"Если применение кассетного боеприпаса подтвердится, их использование в атаке в понедельник может означать эскалацию тактики России, которая призвана сделать жизнь украинского гражданского населения невыносимой, включая бомбардировку электростанций с целью отключения электроэнергии в крупных городах", — пишет издание.

Кроме того, в NYT подчеркнули, что рядом с местом ракетного удара 29 апреля не было ни одного военного объекта. оккупанты знали, что били по зоне рекреации — в скопление мирного населения города, и такое происходит не в первый раз.

"В последние недели Москва неоднократно наносила удары по городам, иногда используя оружие, обычно предназначенное для зон боевых действий" , — пишет издание.

Атака на Одессу 29 апреля — что известно

Россия направила баллистику в Одессу 29 апреля. В результате атаки поврежден " Замок студентов ", есть жертвы среди населения. От этой атаки погибли шесть человек. Среди многих пострадавших маленький ребенок в крайне тяжелом состоянии.

Мы также сообщали, что ввиду боеприпаса — атака по одесситам была умышленной. По информации Дмитрия Плетенчука, предварительно город атаковали баллистическим "Искандером" с кассетной боевой частью. Именно это и привело к смертям и ранениям среди гражданского населения.

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