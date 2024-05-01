Замок "Гарри Поттера" после пожара — появились первые кадры изнутри

В результате ракетного удара в Одессе разрушено здание Одесского Международного университета. Фото: Новости.

Изуродованная лестница, сгоревшая мебель и разрушенные стены — так сегодня выглядит Дом приемов Одесского Международного университета. Он стал одним из объектов попадания российской ракеты 29 апреля.

Кадры публикуют пользователи соцсетей.

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Состояние здания сейчас

Сейчас вместо крыши синее одесское небо, ведь пожар, распространившийся на 600 квадратных метров, полностью его разрушил, оставив лишь металлические конструкции. С креплений свисают остатки недогоревших деревянных балок и кабелей.

Уничтожена крыша в здании Одесского ГУ. Фото: соцсети

Пожар полностью разрушил крышу, обломки здания на полу. Фото: соцсети

Мебель и техника, которые находились внутри, также уничтожены. Кое-где обрушились стены, обломками завалена лестница и пол.

Разрушены фасады и техника. Фото: соцсети

Засорена лестница от обломков после ракетного удара. Фото: соцсети

Вместо крыши теперь просто металлические конструкции. Фото: соцсети

Ракетный удар по Одессе 29 апреля — что известно

Россия направила баллистику в Одессу 29 апреля. В результате атаки поврежден " Замок студентов ", есть жертвы среди населения. От этой атаки погибли шесть человек. Среди многих пострадавших маленький ребенок в крайне тяжелом состоянии.

Мы также сообщали, что ввиду боеприпаса — атака по одесситам была умышленной. По информации Дмитрия Плетенчука, предварительно город атаковали баллистическим "Искандером" с кассетной боевой частью. Именно это и привело к смертям и ранениям среди гражданского населения.

Американское издание New York Times опубликовало статью, согласно которой использование кассетных боеприпасов при атаке на Одессу 29 апреля может привести к эскалации конфликта. Американские эксперты подчеркнули, что рядом с местом попадания не было ни одного военного объекта. оккупанты знали, что били по зоне рекреации — в скопление мирного населения города, и такое происходит не в первый раз.