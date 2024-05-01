Замок "Гарри Поттера" после пожара — появились первые кадры изнутри
Изуродованная лестница, сгоревшая мебель и разрушенные стены — так сегодня выглядит Дом приемов Одесского Международного университета. Он стал одним из объектов попадания российской ракеты 29 апреля.
Кадры публикуют пользователи соцсетей.
Состояние здания сейчас
Сейчас вместо крыши синее одесское небо, ведь пожар, распространившийся на 600 квадратных метров, полностью его разрушил, оставив лишь металлические конструкции. С креплений свисают остатки недогоревших деревянных балок и кабелей.
Мебель и техника, которые находились внутри, также уничтожены. Кое-где обрушились стены, обломками завалена лестница и пол.
Ракетный удар по Одессе 29 апреля — что известно
Россия направила баллистику в Одессу 29 апреля. В результате атаки поврежден " Замок студентов ", есть жертвы среди населения. От этой атаки погибли шесть человек. Среди многих пострадавших маленький ребенок в крайне тяжелом состоянии.
Мы также сообщали, что ввиду боеприпаса — атака по одесситам была умышленной. По информации Дмитрия Плетенчука, предварительно город атаковали баллистическим "Искандером" с кассетной боевой частью. Именно это и привело к смертям и ранениям среди гражданского населения.
Американское издание New York Times опубликовало статью, согласно которой использование кассетных боеприпасов при атаке на Одессу 29 апреля может привести к эскалации конфликта. Американские эксперты подчеркнули, что рядом с местом попадания не было ни одного военного объекта. оккупанты знали, что били по зоне рекреации — в скопление мирного населения города, и такое происходит не в первый раз.
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