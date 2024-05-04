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В Одесі відремонтують укриття в ліцеях — ProZorro

4 травня 2024 13:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
В Одесі відремонтують укриття в ліцеях — ProZorro
Укриття в школі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

В Одесі відреставрують одразу два укриття для навчальних закладів.  Попередня вартість робіт становить понад 10 мільйонів гривень. За інформацією відкритого аукціону, замовником стала комунальна установа "Центр фінансування та господарської діяльності закладів та установ системи освіти Приморського та Київського району".

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro

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В Одесі відремонтують укриття
Дані з відкритого аукціону. Фото: скриншот

Більше про тендери

Згідно з інформацією тендерної пропозиції, укриття відремонтують в Одеському закладі дошкільної освіти "Ясла садок" № 103. На нього готові витратити — 3 146 254. Також ремонт планується і в Одеському ліцеї №10 імені льотчиків-космонавтів Г.Т. Добровольського та Г.С. Шоніна за 7 035 007. 

В Одесі відреставрують укриття в ліцеї
Дані з відкритого аукціону. Фото: скриншот

Що планують зробити 

Роботи міститимуть улаштування перегородок, мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли, штукатурення та фарбування поверхонь стін, улаштування покриттів, заміну дверей, електромонтажні роботи, сантехнічні роботи тощо.

Більше про укриття на Одещині

Нагадаємо, в Одеській області, за сприяння Литовської Республіки, планують побудувати велику школу-бомбосховище в рамках проєкту "Школа для України". Цей заклад буде створено з нуля на місці, де раніше навіть не існувало подібних укриттів. 

Також ми повідомляли, в Одесі останнім часом загострилось питання безпеки містян, адже Росія не припиняє обстрілювати місто. Проте наразі не всі одеські сховища відповідають нормам та є доступними для різних груп населення, вони й надалі потребують покращень.

Додамо, у Пересипському районі Одеси проведуть капітальний ремонт будівлі загальноосвітньої школи №67. Попередня вартість робіт становить понад 11 мільйонів гривень. 

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укриття

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