На ремонт школи в Одесі готові витратити понад 10 мільйонів гривень — Prozorro

Школа-ліцей №67 в Одесі. Фото: google maps

У Пересипському районі Одеси проведуть капітальний ремонт будівлі загальноосвітньої школи №67. Попередня вартість робіт становить понад 11 мільйонів гривень.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.



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Більше про тендер

В Одесі планують зробити капітальний ремонт будівлі школи №67 I-III ступенів, яка розташована на вул. Генерала Бочарова, 14-А. Зазначимо, що замовником стало Управління капітального будівництва Одеської міської ради, який готовий витратити на ремонт 11 487 700 гривень. Початок аукціону призначено на 10 травня, а здати роботи підрядник повинен до 31 березня 2025 року.

Що планують зробити

У договорах зазначено, що планують

ремонт фасадів;

улаштування цокольного поверху;

ремонт покрівлі та утеплення даху;

улаштування пандусів;

заміну дверей та вікон;

роботи з проведення каналізації;

ремонтні роботи на тротуарах;

встановлення урн та лавочок.

Інші ремонтні роботи в закладах освіти

Ми раніше писали, що у Подільську Одеської області побудують укриття для ліцею. Попередня вартість робіт становить понад 17 мільйонів гривень. Це вже друге укриття для міста за таку суму у цьому році, минулу закупівлю провели в лютому.

Також ми повідомляли, що в Одесі знову планується ремонтні роботи в одному з корпусів юридичної академії. Цього разу сума тендеру перевищує вісім мільйонів гривень