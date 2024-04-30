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На ремонт школи в Одесі готові витратити понад 10 мільйонів гривень — Prozorro

30 квітня 2024 17:35
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
На ремонт школи в Одесі готові витратити понад 10 мільйонів гривень — Prozorro
Школа-ліцей №67 в Одесі. Фото: google maps
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

У Пересипському районі Одеси проведуть капітальний ремонт будівлі загальноосвітньої школи №67. Попередня вартість робіт становить понад 11 мільйонів гривень. 

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro
 

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Оголошення про аукціон на ремонт школи в Одесі
Оголошення про аукціон. Фото: скриншот

Більше про тендер

В Одесі планують зробити капітальний ремонт будівлі школи №67 I-III ступенів, яка розташована на вул. Генерала Бочарова, 14-А. Зазначимо, що замовником стало Управління капітального будівництва Одеської міської ради, який готовий витратити на ремонт 11 487 700 гривень. Початок аукціону призначено на 10 травня, а здати роботи підрядник повинен до 31 березня 2025 року.

Що планують зробити

У договорах зазначено, що планують

  • ремонт фасадів;
  • улаштування цокольного поверху;
  • ремонт покрівлі та утеплення даху;
  • улаштування пандусів;
  • заміну дверей та вікон;
  • роботи з проведення каналізації;
  • ремонтні роботи на тротуарах;
  • встановлення урн та лавочок.

Інші ремонтні роботи в закладах освіти

Ми раніше писали, що у Подільську Одеської області побудують укриття для ліцею. Попередня вартість робіт становить понад 17 мільйонів гривень. Це вже друге укриття для міста за таку суму у цьому році, минулу закупівлю провели в лютому. 

Також ми повідомляли, що в Одесі знову планується ремонтні роботи в одному з корпусів юридичної академії. Цього разу сума тендеру перевищує вісім мільйонів гривень

Одеса
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Одеська область
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школа

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