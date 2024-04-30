На ремонт школи в Одесі готові витратити понад 10 мільйонів гривень — Prozorro
У Пересипському районі Одеси проведуть капітальний ремонт будівлі загальноосвітньої школи №67. Попередня вартість робіт становить понад 11 мільйонів гривень.
Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.
Більше про тендер
В Одесі планують зробити капітальний ремонт будівлі школи №67 I-III ступенів, яка розташована на вул. Генерала Бочарова, 14-А. Зазначимо, що замовником стало Управління капітального будівництва Одеської міської ради, який готовий витратити на ремонт 11 487 700 гривень. Початок аукціону призначено на 10 травня, а здати роботи підрядник повинен до 31 березня 2025 року.
Що планують зробити
У договорах зазначено, що планують
- ремонт фасадів;
- улаштування цокольного поверху;
- ремонт покрівлі та утеплення даху;
- улаштування пандусів;
- заміну дверей та вікон;
- роботи з проведення каналізації;
- ремонтні роботи на тротуарах;
- встановлення урн та лавочок.
Інші ремонтні роботи в закладах освіти
Ми раніше писали, що у Подільську Одеської області побудують укриття для ліцею. Попередня вартість робіт становить понад 17 мільйонів гривень. Це вже друге укриття для міста за таку суму у цьому році, минулу закупівлю провели в лютому.
Також ми повідомляли, що в Одесі знову планується ремонтні роботи в одному з корпусів юридичної академії. Цього разу сума тендеру перевищує вісім мільйонів гривень
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