На ремонт школы в Одессе готовы потратить более 10 миллионов гривен — Prozorro

Школа-лицей №67 в Одессе. Фото: google maps

В Пересыпском районе Одессы будет проведен капитальный ремонт здания общеобразовательной школы №67. Предварительная стоимость работ составляет более 11 миллионов гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

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В Одессе планируют произвести капитальный ремонт здания школы №67 I-III ступеней, расположенного на ул. Генерала Бочарова, 14-А. Отметим, что заказчиком стало Управление капитального строительства Одесского городского совета, готовое потратить на ремонт 11 487 700 гривен. Начало аукциона назначено на 10 мая, а сдать подрядчик должен до 31 марта 2025 года.

Что планируют сделать

В договорах указано, что планируется

ремонт фасадов;

устройство цокольного этажа;

ремонт кровли и утепление кровли;

устройство пандусов;

замену дверей и окон;

работы по проведению канализации;

ремонтные работы на тротуарах;

установка урн и скамеек.

Прочие ремонтные работы в учебных заведениях

Мы ранее писали, что в Подольске Одесской области построят укрытие для лицея. Предварительная стоимость работ составляет более 17 миллионов гривен. Это уже второе укрытие для города за такую сумму в этом году, прошлую закупку провели в феврале.

Также мы сообщали, что в Одессе снова планируется ремонтные работы в одном из корпусов юридической академии. В этот раз сумма тендера превышает 8 миллионов гривен