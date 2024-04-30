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На ремонт школы в Одессе готовы потратить более 10 миллионов гривен — Prozorro

30 апреля 2024 17:35
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
На ремонт школы в Одессе готовы потратить более 10 миллионов гривен — Prozorro
Школа-лицей №67 в Одессе. Фото: google maps
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Пересыпском районе Одессы будет проведен капитальный ремонт здания общеобразовательной школы №67. Предварительная стоимость работ составляет более 11 миллионов гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

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Больше о тендере

В Одессе планируют произвести капитальный ремонт здания школы №67 I-III ступеней, расположенного на ул. Генерала Бочарова, 14-А. Отметим, что заказчиком стало Управление капитального строительства Одесского городского совета, готовое потратить на ремонт 11 487 700 гривен. Начало аукциона назначено на 10 мая, а сдать подрядчик должен до 31 марта 2025 года.

Что планируют сделать

В договорах указано, что планируется

  • ремонт фасадов;
  • устройство цокольного этажа;
  • ремонт кровли и утепление кровли;
  • устройство пандусов;
  • замену дверей и окон;
  • работы по проведению канализации;
  • ремонтные работы на тротуарах;
  • установка урн и скамеек.

Прочие ремонтные работы в учебных заведениях

Мы ранее писали, что в Подольске Одесской области построят укрытие для лицея. Предварительная стоимость работ составляет более 17 миллионов гривен. Это уже второе укрытие для города за такую сумму в этом году, прошлую закупку провели в феврале.

Также мы сообщали, что в Одессе снова планируется ремонтные работы в одном из корпусов юридической академии. В этот раз сумма тендера превышает 8 миллионов гривен

Одесса
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Одесская область
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