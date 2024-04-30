На ремонт школы в Одессе готовы потратить более 10 миллионов гривен — Prozorro
В Пересыпском районе Одессы будет проведен капитальный ремонт здания общеобразовательной школы №67. Предварительная стоимость работ составляет более 11 миллионов гривен.
Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.
Больше о тендере
В Одессе планируют произвести капитальный ремонт здания школы №67 I-III ступеней, расположенного на ул. Генерала Бочарова, 14-А. Отметим, что заказчиком стало Управление капитального строительства Одесского городского совета, готовое потратить на ремонт 11 487 700 гривен. Начало аукциона назначено на 10 мая, а сдать подрядчик должен до 31 марта 2025 года.
Что планируют сделать
В договорах указано, что планируется
- ремонт фасадов;
- устройство цокольного этажа;
- ремонт кровли и утепление кровли;
- устройство пандусов;
- замену дверей и окон;
- работы по проведению канализации;
- ремонтные работы на тротуарах;
- установка урн и скамеек.
Прочие ремонтные работы в учебных заведениях
Мы ранее писали, что в Подольске Одесской области построят укрытие для лицея. Предварительная стоимость работ составляет более 17 миллионов гривен. Это уже второе укрытие для города за такую сумму в этом году, прошлую закупку провели в феврале.
Также мы сообщали, что в Одессе снова планируется ремонтные работы в одном из корпусов юридической академии. В этот раз сумма тендера превышает 8 миллионов гривен
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