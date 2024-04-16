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В Одесі знов хочуть витратити на ремонт юридичної академії мільйони гривень

16 квітня 2024 11:35
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
В Одесі знов хочуть витратити на ремонт юридичної академії мільйони гривень
Будівля Одеської юридичної академії. Фото: google maps
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

В Одесі знову планується ремонтні роботи в одному з корпусів юридичної академії. Цього разу сума тендеру перевищує вісім мільйонів гривень.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Ремонти Одеської юридичної академії

Минулого року було порушено кримінальне провадження щодо заволодіння бюджетними коштами підрядником під час проведення ремонтних робіт приміщенні Національного університету "Одеська юридична академія".  

В Одесі знов хочуть витратити на ремонт юридичної академії мільйони гривень - фото 1
Судове провадження. Фото: скриншот

Виявилось, що службові особи ПП "Київспецбуд" та НУ "ОЮА" привласнили кошти під час проведення капітального ремонту підвалів в будівлях №9 та №30-А. На роботи було виділено 6 070 116, 80 гривень. Раніше ця підрядна фірма фігурувала у переліку фірм, які, на думку прокуратури мали ознаки фіктивності.
 

В Одесі знов хочуть витратити на ремонт юридичної академії мільйони гривень - фото 1
Дані про закупівлю. Фото: скриншот

Окрім цього, у 2023 році ремонт підвального приміщення закладу освіти також проводився і в корпусі за адресою Академічна, 8. На роботи було виділено 5 822 827 гривень. 

Більше про тендер

На цей раз ремонт планують провести у приміщенні 1-го поверху корпусу Одеської юридичної академії за адресою вул. Академічна, 2. Аукціон на визначення переможця пройде 29 квітня, а роботи мають бути виконані до 30 червня поточного року. Загальна сума закупівлі — 8 451 467,66 грн. 
 

В Одесі знов хочуть витратити на ремонт юридичної академії мільйони гривень - фото 2
Дані про закупівлю. Фото: скриншот

Що планують зробити

У тендерній документації зазначено близько 400 пунктів робіт, які підрядник має провести в приміщенні закладу. Ось деякі з них:

  • роботи з демонтажу покриттів підлоги та стін;
  • улаштування підвісних стель;
  • роботи з звуко- та гідроізоляції;
  • облицювання поверхонь стін керамічними плитками;
  • встановлення металевих дверей та металопластикових вікон;
  • встановлення термодатчиків;
  • монтаж ветниляційного та опалювального обладнання;
  • ремонт каналізації;
  • проведення електрики та встановлення необхідних електричних щитів.

Інші тендери на Одещині

Раніше ми писали, що у місті Подільськ Одеської області побудують нове укриття для школи. Попередня вартість робіт становить майже 17 мільйонів гривень. Зазначимо, що тендер оголосили уже вдруге, перший був скасований через відсутність пропозицій.

Згодом стало відомо, що у місті хочуть побудувати ще одне укриття для школи. Відомо, що підрядника обрали без аукціону, а на роботи готові витратити понад 56 мільйонів гривень.

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