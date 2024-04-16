В Одессе снова хотят потратить на ремонт юридической академии миллионы гривен

Здание Одесской юридической академии. Фото: google maps

В Одессе снова планируется ремонтные работы в одном из корпусов юридической академии. В этот раз сумма тендера превышает восемь миллионов гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

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Ремонты Одесской юридической академии

В прошлом году было возбуждено уголовное производство по завладению бюджетными средствами подрядчиком во время проведения ремонтных работ в помещении Национального университета "Одесская юридическая академия".

Судебное дело. Фото: скриншот

Оказалось, что должностные лица ЧП "Киевспецстрой" и НУ "ОЮА" присвоили средства во время капитального ремонта подвалов в зданиях №9 и №30-А. На работы было выделено 6 070 116, 80 гривен. Ранее эта подрядная фирма фигурировала в перечне фирм, которые, по мнению прокуратуры, имели признаки фиктивности.

Данные о закупке. Фото: скриншот

Кроме этого, в 2023 году ремонт подвального помещения учебного заведения также проводился и в корпусе по адресу Академическая, 8. На работы было выделено 5 822 827 гривен.

Больше о тендере

В этот раз ремонт планируют провести в помещении 1-го этажа корпуса Одесской юридической академии по адресу ул. Академическая, 2. Аукцион по определению победителя пройдет 29 апреля, а работы должны быть выполнены до 30 июня текущего года. Общая сумма закупки — 8 451 467,66 грн.

Данные о закупке. Фото: скриншот

Что планируют сделать

В тендерной документации указано около 400 пунктов работ, которые подрядчик должен провести в помещении заведения. Вот некоторые из них:

работы по демонтажу напольных покрытий и стен;

устройство подвесных потолков;

работы по звуко- и гидроизоляции;

облицовка поверхностей стен керамическими плитками;

установка металлических дверей и металлопластиковых окон;

установка термодатчиков;

монтаж ветниляционного и отопительного оборудования;

ремонт канализации;

проведение электричества и установка необходимых электрических щитов.

Другие тендеры в Одесской области

Ранее мы писали, что в Подольске Одесской области построят новое укрытие для школы . Предварительная стоимость работ составляет около 17 миллионов гривен. Отметим, что тендер объявили уже второй раз, первый был отменен из-за отсутствия предложений.



Впоследствии стало известно, что в городе хотят построить еще одно укрытие для школы. Известно, что подрядчика выбрали без аукциона, а на работы готовы потратить более 56 миллионов гривен.