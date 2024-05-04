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В Одессе отремонтируют укрытие в лицеях — ProZorro

4 мая 2024 13:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
В Одессе отремонтируют укрытие в лицеях — ProZorro
Укрытие в школе. Фото иллюстративное: Новости.
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В Одессе отреставрируют сразу два укрытия для учебных заведений. Предварительная стоимость работ составляет более 10 миллионов гривен. По информации открытого аукциона, заказчиком стало коммунальное учреждение "Центр финансирования и хозяйственной деятельности учреждений и учреждений системы образования Приморского и Киевского района".

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

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Данные по открытому аукциону. Фото: скриншот

Больше о тендерах

Согласно информации тендерного предложения, укрытие отремонтируют в Одесском заведении дошкольного образования "Ясли сад" № 103. На него готовы потратить — 3 146 254. Также ремонт планируется и в Одесском лицее №10 имени летчиков-космонавтов Г.Т. Добровольского и Г.С. Шонина за 7035007.

В Одессе отреставрируют укрытие в лицее
Данные по открытому аукциону. Фото: скриншот

Что планируют сделать

Работы будут содержать устройство перегородок, кладку отдельных участков внутренних стен из кирпича, штукатурку и покраску поверхностей стен, устройство покрытий, замену дверей, электромонтажные работы, сантехнические работы и т.д.

Больше об укрытиях на Одесчине

Напомним, в Одесской области, при содействии Литовской Республики, планируют построить большую школу-бомбоубежище в рамках проекта "Школа для Украины". Это заведение будет создано с нуля на месте, где раньше даже не существовало подобных укрытий.

Также мы сообщали, что в Одессе в последнее время обострился вопрос безопасности горожан, ведь Россия не прекращает обстреливать город. Однако пока не все одесские хранилища соответствуют нормам и доступны для разных групп населения, они и в дальнейшем нуждаются в улучшениях.

В Пересыпском районе Одессы проведут капитальный ремонт здания общеобразовательной школы №67. Предварительная стоимость работ составляет более 11 миллионов гривен.

Одесса
тендер
Одесская область
Одесская ОГА
Новости Одессы
укрытия

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