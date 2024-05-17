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В Одессе раздались громкие взрывы — оккупанты атакуют город

17 мая 2024 15:18
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
В Одессе раздались громкие взрывы — оккупанты атакуют город
Взрывы в Одессе сейчас, 17 мая. Иллюстративное фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Взрывы в Одессе раздались сейчас, 17 мая. В настоящее время в регионе объявлена воздушная тревога в связи с угрозой баллистики с юга.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Взрывы в Одессе 17 мая
Сообщения от мониторинговых каналов. Фото: скриншот

Взрыв в Одессе 17 мая

Жители Одессы услышали взрывы в 15:18. В регионе существует угроза баллистического поражения — россияне могут осуществить пуски ракет на юг Украины.

Взрыв в Одессе
Уведомление о взрыве. Фото: скриншот

Глава Одесской ОВА Олег Кипер призывает жителей Одессы и Одесского района находиться в безопасных местах до отбоя.

Кипер призывает быть в безопасности
Сообщение Кипера. Фото: скриншот

Где раздается тревога

Пока сигнал воздушной тревоги охватил территорию южных и восточных областей Украины. Сигнал опасности раздается в Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Херсонской, Днепропетровской, Запорожской, Сумской, Одесской областях, а также на территории Донецкой, Луганской областей и временно оккупированного Крыма.

Карта воздушных тревог
Объявлена воздушная тревога сейчас, 17 мая. Фото: alerts.in.ua

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открыты всем желающим. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.

Напомним, что на Трассе здоровья в Одессе установили мобильное укрытие 16 мая. Оно стало первым подобным хранилищем в городе, но точно не последним, ведь вопрос безопасности населения остро стоит, учитывая российские обстрелы.

Одесса
взрыв
воздушная тревога

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