В Одессе раздались громкие взрывы — оккупанты атакуют город
Взрывы в Одессе раздались сейчас, 17 мая. В настоящее время в регионе объявлена воздушная тревога в связи с угрозой баллистики с юга.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Взрыв в Одессе 17 мая
Жители Одессы услышали взрывы в 15:18. В регионе существует угроза баллистического поражения — россияне могут осуществить пуски ракет на юг Украины.
Глава Одесской ОВА Олег Кипер призывает жителей Одессы и Одесского района находиться в безопасных местах до отбоя.
Где раздается тревога
Пока сигнал воздушной тревоги охватил территорию южных и восточных областей Украины. Сигнал опасности раздается в Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Херсонской, Днепропетровской, Запорожской, Сумской, Одесской областях, а также на территории Донецкой, Луганской областей и временно оккупированного Крыма.
Бомбоубежища в Одессе
Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.
Во время тревоги все паркинги города должны быть открыты всем желающим. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.
Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.
Напомним, что на Трассе здоровья в Одессе установили мобильное укрытие 16 мая. Оно стало первым подобным хранилищем в городе, но точно не последним, ведь вопрос безопасности населения остро стоит, учитывая российские обстрелы.
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