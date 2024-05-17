Труханов повідомив перші подробиці про наслідки атаки по Одесі

Вибух. Ілюстративне фото: скриншот

Росіяни атакували Одесу ракетами у п'ятницю, 17 травня. Наразі відомо про трьох постраждалих.

Про це повідомив мер міста Геннадій Труханов у Telegram.

Читайте також:

Обстріл Одеси 17 травня

В Одесі у п'ятницю, 17 травня, пролунало три вибухи. Труханов повідомив, що в результаті ракетного удару по Одесі, здійсненого російськими військовими, отримали поранення троє людей. За його словами, усім потерпілим було надано необхідну медичну допомогу в міській лікарні.

"Попередньо відомо про трьох постраждалих внаслідок атаки. Вони доставлені в одну із міських лікарень, їм надається уся необхідна медична допомога", — заявив мер Одеси.

Допис Геннадія Труханова. Фото: скриншот

Нагадаємо, росіяни атакували Харків у п'ятницю, 17 травня. Відомо про 13 поранених та двох загиблих.

Також 17 травня в Одесі пролунали вибухи. В регіоні було оголошено повітряну тривогу у зв'язку із загрозою балістики з півдня.