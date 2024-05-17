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Труханов повідомив перші подробиці про наслідки атаки по Одесі

17 травня 2024 17:21
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Труханов повідомив перші подробиці про наслідки атаки по Одесі
Вибух. Ілюстративне фото: скриншот
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Росіяни атакували Одесу ракетами у п'ятницю, 17 травня. Наразі відомо про трьох постраждалих.

Про це повідомив мер міста Геннадій Труханов у Telegram.

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В Одесі у п'ятницю, 17 травня, пролунало три вибухи. Труханов повідомив, що в результаті ракетного удару по Одесі, здійсненого російськими військовими, отримали поранення троє людей. За його словами, усім потерпілим було надано необхідну медичну допомогу в міській лікарні.

"Попередньо відомо про трьох постраждалих внаслідок атаки. Вони доставлені в одну із міських лікарень, їм надається уся необхідна медична допомога", — заявив мер Одеси.

Скриншот допису Геннадія Труханова
Допис Геннадія Труханова. Фото: скриншот 

Нагадаємо, росіяни атакували Харків у п'ятницю, 17 травня. Відомо про 13 поранених та двох загиблих.

Також 17 травня в Одесі пролунали вибухи. В регіоні було оголошено повітряну тривогу у зв'язку із загрозою балістики з півдня.

Одеса
війна
російські війська
Геннадій Труханов
Одеська область
обстріли
окупанти
ракети
війна в Україні

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