Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Труханов сообщил первые подробности о последствиях атаки по Одессе arrow

Труханов сообщил первые подробности о последствиях атаки по Одессе

17 мая 2024 17:21
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Труханов сообщил первые подробности о последствиях атаки по Одессе
Взрыв. Иллюстративное фото: скриншот
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Россияне атаковали Одессу ракетами в пятницу, 17 мая. Пока известно о трех пострадавших.

Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов в Telegram.

Читайте также:

Обстрел Одессы 17 мая

В Одессе в пятницу, 17 мая, прогремели три взрыва. Труханов сообщил, что в результате российского ракетного удара по Одессе, получили ранения три человека. По его словам, всем пострадавшим была предоставлена необходимая медицинская помощь.

"Предварительно известно о трех пострадавших в результате атаки. Они доставлены в одну из городских больниц, им предоставляется вся необходимая медицинская помощь", — заявил мэр Одессы.

Скриншот сообщения Геннадия Труханова
Сообщение Геннадия Труханова. Фото: скриншот

Напомним, россияне атаковали Харьков в пятницу, 17 мая. Известно о 13 раненых и двух погибших.

Также 17 мая в Одессе раздались взрывы. В регионе была объявлена воздушная тревога в связи с угрозой баллистики с юга.

Одесса
война
российские войска
Геннадий Труханов
Одесская область
обстрелы
оккупанты
ракеты
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

9 мая 2024

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

10 мая 2024
Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников