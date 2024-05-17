Труханов сообщил первые подробности о последствиях атаки по Одессе
Россияне атаковали Одессу ракетами в пятницу, 17 мая. Пока известно о трех пострадавших.
Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов в Telegram.
Обстрел Одессы 17 мая
В Одессе в пятницу, 17 мая, прогремели три взрыва. Труханов сообщил, что в результате российского ракетного удара по Одессе, получили ранения три человека. По его словам, всем пострадавшим была предоставлена необходимая медицинская помощь.
"Предварительно известно о трех пострадавших в результате атаки. Они доставлены в одну из городских больниц, им предоставляется вся необходимая медицинская помощь", — заявил мэр Одессы.
Напомним, россияне атаковали Харьков в пятницу, 17 мая. Известно о 13 раненых и двух погибших.
Также 17 мая в Одессе раздались взрывы. В регионе была объявлена воздушная тревога в связи с угрозой баллистики с юга.
Читайте Новини.LIVE!