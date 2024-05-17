Труханов сообщил первые подробности о последствиях атаки по Одессе

Взрыв. Иллюстративное фото: скриншот

Россияне атаковали Одессу ракетами в пятницу, 17 мая. Пока известно о трех пострадавших.

Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов в Telegram.

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Обстрел Одессы 17 мая

В Одессе в пятницу, 17 мая, прогремели три взрыва. Труханов сообщил, что в результате российского ракетного удара по Одессе, получили ранения три человека. По его словам, всем пострадавшим была предоставлена необходимая медицинская помощь.

"Предварительно известно о трех пострадавших в результате атаки. Они доставлены в одну из городских больниц, им предоставляется вся необходимая медицинская помощь", — заявил мэр Одессы.

Сообщение Геннадия Труханова. Фото: скриншот

Напомним, россияне атаковали Харьков в пятницу, 17 мая. Известно о 13 раненых и двух погибших.

Также 17 мая в Одессе раздались взрывы. В регионе была объявлена воздушная тревога в связи с угрозой баллистики с юга.