В Одесі пролунав потужний вибух
17 травня 2024 18:41
Дим у небі після вибухів. Фото ілюстративне: depositphotos.com
Вибух в Одесі пролунав ввечері, 17 травня. Наразі там оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов у Telegram.
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"У місті чутно вибух", — повідомив Труханов.
Він повідомляв про рух балістики у напрямку міста.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, 17 травня Синєгубов повідомив, що росіяни завдали два удари КАБами по Харкову. Влучання сталося у Холодногірському районі міста.
За повідомленням міського голови Ігоря Терехова, кількість поранених у Харкові в результаті обстрілу досягла 25 осіб. Також внаслідок обстрілу загинуло двоє людей.
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