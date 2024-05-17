В Одесі пролунав потужний вибух

Дим у небі після вибухів. Фото ілюстративне: depositphotos.com

Вибух в Одесі пролунав ввечері, 17 травня. Наразі там оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов у Telegram.

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"У місті чутно вибух", — повідомив Труханов.

Він повідомляв про рух балістики у напрямку міста.

Допис Труханова. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, 17 травня Синєгубов повідомив, що росіяни завдали два удари КАБами по Харкову. Влучання сталося у Холодногірському районі міста.

За повідомленням міського голови Ігоря Терехова, кількість поранених у Харкові в результаті обстрілу досягла 25 осіб. Також внаслідок обстрілу загинуло двоє людей.