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В Одесі пролунав потужний вибух

17 травня 2024 18:41
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
В Одесі пролунав потужний вибух
Дим у небі після вибухів. Фото ілюстративне: depositphotos.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Вибух в Одесі пролунав ввечері, 17 травня. Наразі там оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов у Telegram.

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"У місті чутно вибух", — повідомив Труханов.

Він повідомляв про рух балістики у напрямку міста.

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Допис Труханова. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

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Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, 17 травня Синєгубов повідомив, що росіяни завдали два удари КАБами по Харкову. Влучання сталося у Холодногірському районі міста.

За повідомленням міського голови Ігоря Терехова, кількість поранених у Харкові в результаті обстрілу досягла 25 осіб. Також внаслідок обстрілу загинуло двоє людей. 

Одеса
війна
вибух
Геннадій Труханов
обстріли
окупанти
ракети

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