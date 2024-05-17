В Одессе раздался мощный взрыв

Дым в небе после взрывов. Фото иллюстративный: depositphotos.com

Взрыв в Одессе раздался вечером, 17 мая. Сейчас там объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов в Telegram.

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"В городе слышен взрыв", — сообщил Труханов.

Он сообщал о движении баллистики в направлении города.

Пост Труханова. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, 17 мая Синегубов сообщил, что россияне нанесли два удара КАБами по Харькову. Попадание произошло в Холодногорском районе города.

По сообщению городского головы Игоря Терехова, количество раненых в Харькове в результате обстрела достигло 25 человек. Также в результате обстрела погибли два человека.