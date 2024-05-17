В Одессе раздался мощный взрыв
17 мая 2024 18:41
Дым в небе после взрывов. Фото иллюстративный: depositphotos.com
Взрыв в Одессе раздался вечером, 17 мая. Сейчас там объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов в Telegram.
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"В городе слышен взрыв", — сообщил Труханов.
Он сообщал о движении баллистики в направлении города.
Сейчас карта тревог выглядит так:
Напомним, 17 мая Синегубов сообщил, что россияне нанесли два удара КАБами по Харькову. Попадание произошло в Холодногорском районе города.
По сообщению городского головы Игоря Терехова, количество раненых в Харькове в результате обстрела достигло 25 человек. Также в результате обстрела погибли два человека.
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