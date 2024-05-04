Горить підприємство — з’явилося відео масштабної пожежі у місті Миколаєві

Пожежа у Миколаєві на підприємстві. Фото: ДСНС

В Миколаєві вогнеборці продовжують ліквідувати масштабну пожежу на деревообробному підприємстві. У роботі надзвичайникам допомагає тактичний робот.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Миколаївській області.

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Відомо, що пожежа виникла вночі 4 травня в Інгульському районі міста. Над локалізацією працюють 64 вогнеборці тактичний робот Magirus Wolf R1. Станом на 05:25 пожежу вдалось загасити на площі 2000 кв. м. Наразі триває гасіння окремих осередків горіння та роботу ускладнює сильний поривчастий вітер, що сприяє швидкому розповсюдженню вогню. Причини пожежі поки з’ясовуються. Про постраждалих інформації немає.

Тактичний робот Magirus Wolf R1 гасить пожежу у Миколаєві. Фото: ДСНС

Масштабна пожежа у Миколаєві. Фото: ДСНС

Інші випадки пожежі

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