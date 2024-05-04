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Горить підприємство — з’явилося відео масштабної пожежі у місті Миколаєві

4 травня 2024 11:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Горить підприємство — з’явилося відео масштабної пожежі у місті Миколаєві
Пожежа у Миколаєві на підприємстві. Фото: ДСНС
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

В Миколаєві вогнеборці продовжують ліквідувати масштабну пожежу на деревообробному підприємстві. У роботі надзвичайникам допомагає тактичний робот.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Миколаївській області

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Відомо, що пожежа виникла вночі 4 травня в Інгульському районі міста. Над локалізацією працюють 64 вогнеборці тактичний робот Magirus Wolf R1. Станом на 05:25 пожежу вдалось загасити на площі 2000 кв. м. Наразі триває гасіння окремих осередків горіння та роботу ускладнює сильний поривчастий вітер, що сприяє швидкому розповсюдженню вогню. Причини пожежі поки з’ясовуються. Про постраждалих інформації немає. 

Пожежа у Миколаєві на підприємстві сьогодні, 4 травня
Тактичний робот Magirus Wolf R1 гасить пожежу у Миколаєві. Фото: ДСНС
Пожежа у Миколаєві на підприємстві сьогодні, 4 травня
Масштабна пожежа у Миколаєві. Фото: ДСНС

Інші випадки пожежі

Нагадаємо, днями на вулиці Дерибасівській в одному із житлових будинків горіла квартира. На щастя, загиблих та постраждалих немає.

Також ми повідомляли, що поліцейські затримали двох жителів Одеси, які навмисно підпалили магазин із продажу будівельних матеріалів в Хаджибейському районі міста. За знищення чужого майна чоловікам загрожує до десяти років в'язниці.

Додамо, понівечені сходи, згорілі меблі та зруйновані стіни — так на сьогодні виглядає Дім прийомів Одеського міжнародного університету. Він став одним з об'єктів влучання російської ракети 29 квітня. 

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пожежа
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Миколаївська область
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