Горит предприятие – появилось видео масштабного пожара в городе Николаеве

Пожар в Николаеве на предприятии Фото: ГСЧС

В Николаеве пожарные продолжают ликвидировать масштабный пожар на деревообрабатывающем предприятии. В работе чрезвычайным работникам помогает тактический робот.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Николаевской области.

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Известно, что пожар возник ночью 4 мая в Ингульском районе. Над локализацией работают 64 пожарных тактический робот Magirus Wolf R1. По состоянию на 05:25 пожар удалось потушить на площади 2000 кв. м. В настоящее время продолжается тушение отдельных очагов горения и работа затрудняет сильный порывистый ветер, что способствует быстрому распространению огня. Причины пожара пока выясняются. О пострадавших нет информации.

Тактический робот Magirus Wolf R1 гасит пожар в Николаеве. Фото: ГСЧС

Масштабный пожар в Николаеве. Фото: ГСЧС

Другие случаи пожара

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