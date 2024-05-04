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Горит предприятие – появилось видео масштабного пожара в городе Николаеве

4 мая 2024 11:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Горит предприятие – появилось видео масштабного пожара в городе Николаеве
Пожар в Николаеве на предприятии Фото: ГСЧС
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В Николаеве пожарные продолжают ликвидировать масштабный пожар на деревообрабатывающем предприятии. В работе чрезвычайным работникам помогает тактический робот.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Николаевской области.

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Известно, что пожар возник ночью 4 мая в Ингульском районе. Над локализацией работают 64 пожарных тактический робот Magirus Wolf R1. По состоянию на 05:25 пожар удалось потушить на площади 2000 кв. м. В настоящее время продолжается тушение отдельных очагов горения и работа затрудняет сильный порывистый ветер, что способствует быстрому распространению огня. Причины пожара пока выясняются. О пострадавших нет информации.

Пожар в Николаеве на предприятии сегодня, 4 мая
Тактический робот Magirus Wolf R1 гасит пожар в Николаеве. Фото: ГСЧС
Пожар в Николаеве на предприятии сегодня, 4 мая
Масштабный пожар в Николаеве. Фото: ГСЧС

Другие случаи пожара

Напомним, на днях на улице Дерибасовской в одном из жилых домов горела квартира. К счастью, погибших и пострадавших нет.

Также мы сообщали, что полицейские задержали двух жителей Одессы, которые специально подожгли магазин по продаже строительных материалов в Хаджибейском районе города. За уничтожение чужого имущества мужчинам грозит до десяти лет тюрьмы.

Добавим, изуродованные лестницы, сгоревшая мебель и разрушенные стены — так сегодня выглядит Дом приемов Одесского международного университета. Он стал одним из объектов попадания российской ракеты 29 апреля.

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