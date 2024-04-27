В Одесі на Дерибасівській горіла квартира — що відомо

Вогнеборці намагаються відкрити двері у квартиру, в якій сталася пожежа. Фото: ДСНС України

Сьогодні зранку на вулиці Дерибасівській в одному із житлових будинків горіла квартира. На щастя, загиблих та постраждалих немає.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС України в Одеській області.

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Деталі пожежі

Відомо, що служба порятунку отримала виклик про пожежу та оперативно виїхала на місце події. Прибувши за адресою, рятувальники установили що горить майно в одній із квартир, а вогонь уже перекинувся на міжповерхові перекриття та стіни будівлі. Щоб загасити пожежу знадобилося понад дві години.

Рятувальник гасить вогонь. Фото: ДСНС України

Рятувальники заходять у будинок, де горить квартира. Фото: ДСНС України

Скільки вогнеборців працювали

Для боротьби з вогнем та ліквідації наслідків пожежі ДСНС залучили 13 одиниць техніки та 50 вогнеборців. Наразі проводяться роботи зі з’ясування причин загоряння, розрахунку збитків та деталізації події.

Пожежні готуються до гасіння вогню. Фото: ДСНС України

Пожежі на Одещині

Нагадаємо, поліцейські затримали двох жителів Одеси, які навмисно підпалили магазин із продажу будівельних матеріалів в Хаджибейському районі міста. За знищення чужого майна чоловікам загрожує до десяти років в'язниці.

Раніше ми писали, що в Приморському районі, по вулиці Тіниста, загорілася 2-поверхова дерев’яна будівля на території Храму Архангела Михаїла та святителя Луки. На щастя, вогонь не розповсюдився на храм, який розташований поруч. Пізніше палія затримали, тепер чоловіку загрожує позбавлення волі.

Також ми повідомляли, що нещодавно сталася пожежа в Одесі в квартирі багатоповерхівки. Рятувальники зберегли життя шістьом мешканцям будинку, серед яких одна дитина. Також постраждала одна людина, яку з ознаками "отруєння продуктами горіння" передали медикам. На жаль, під час пожежі загинула господарка помешкання.