Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow В Одесі на Дерибасівській горіла квартира — що відомо arrow

В Одесі на Дерибасівській горіла квартира — що відомо

27 квітня 2024 13:20
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
В Одесі на Дерибасівській горіла квартира — що відомо
Вогнеборці намагаються відкрити двері у квартиру, в якій сталася пожежа. Фото: ДСНС України
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Сьогодні зранку на вулиці Дерибасівській в одному із житлових будинків горіла квартира. На щастя, загиблих та постраждалих немає.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС України в Одеській області.

Читайте також:

Деталі пожежі

Відомо, що служба порятунку отримала виклик про пожежу та оперативно виїхала на місце події. Прибувши за адресою, рятувальники установили що горить майно в одній із квартир, а вогонь уже перекинувся на міжповерхові перекриття та стіни будівлі. Щоб загасити пожежу знадобилося понад дві години. 

Пожежний гасить вогонь під час пожежу в Одесі, 27 квітня. Фото: ДСНС України
Рятувальник гасить вогонь. Фото: ДСНС України
Пожежні прибули на виклик на Дерибасівську, 27 квітня. Фото: ДСНС України
Рятувальники заходять у будинок, де горить квартира. Фото: ДСНС України

Скільки вогнеборців працювали

Для боротьби з вогнем та ліквідації наслідків пожежі ДСНС залучили 13 одиниць техніки та 50 вогнеборців. Наразі проводяться роботи зі з’ясування причин загоряння, розрахунку збитків та деталізації події.

Пожежний несе пожарний рукав для гасіння пожежі в Одесі, 27 квітня. Фото: ДСНС УкраїниФото: ДСНС України
Пожежні готуються до гасіння вогню. Фото: ДСНС України

Пожежі на Одещині

Нагадаємо, поліцейські затримали двох жителів Одеси, які навмисно підпалили магазин із продажу будівельних матеріалів в Хаджибейському районі міста. За знищення чужого майна чоловікам загрожує до десяти років в'язниці.

Раніше ми писали, що в Приморському районі, по вулиці Тіниста, загорілася 2-поверхова дерев’яна будівля на території Храму Архангела Михаїла та святителя Луки. На щастя, вогонь не розповсюдився на храм, який розташований поруч. Пізніше палія затримали, тепер чоловіку загрожує позбавлення волі.

Також ми повідомляли, що нещодавно сталася пожежа в Одесі в квартирі багатоповерхівки. Рятувальники зберегли життя шістьом мешканцям будинку, серед яких одна дитина. Також постраждала одна людина, яку з ознаками "отруєння продуктами горіння" передали медикам. На жаль, під час пожежі загинула господарка помешкання.

Одеса
пожежа
Одеська область
Одеська ОДА
Новини Одеси
майно
вогонь
квартира

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

16 квітня 2024

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

21 квітня 2024

23:56 Оновити військово-облікові дані можна без візиту до ТЦК — як це зробити

Розклад ефірів

Всі ефіри