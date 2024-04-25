Заради розваги в Одесі підпалили будівельний магазин

Поліція затримала злочинців, які підпалили будівельний магазин в Одесі. Фото: Нацполіція

Поліцейські затримали двох жителів Одеси, які навмисно підпалили магазин із продажу будівельних матеріалів в Хаджибейському районі міста. За знищення чужого майна чоловікам загрожує до десяти років в'язниці.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції в Одеській області.

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Деталі інциденту

Двоє одеситів 39-ти та 26-ти років вирішили ввечорі підпалити магазин будівельних матеріалів на вулиці Маршала Малиновського. Злочинці підпалили і кинули під ролети пляшку із речовиною, що легко займається, в результаті чого виникла пожежа. Як тільки вогонь почав розповсюджуватись — одесити побігли геть.



Ролети, які згоріли внаслідок підпалу магазину. Фото: Нацполіція

На момент підпалу у приміщенні перебував орендодавець. Він та небайдужі громадяни одразу почали гасити пожежу, а згодом їм на допомогу прибули рятівники. На щастя, ніхто не постраждав. Унаслідок займання були пошкоджені лише зовнішні ролети на крамниці.Наразі мотиви вчинку одеситів невідомі — їх буде встановлювати слідство.

Яке покарання загрожує

Одеситам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України, тобто у закінченому замаху на умисне знищення чужого майна, вчиненому шляхом підпалу. Цей злочин карається позбавленням волі на строк до десяти років.

Пожежі на Одещині

Раніше ми писали, що в Приморському районі, по вулиці Тіниста, загорілася 2-поверхова дерев’яна будівля на території Храму Архангела Михаїла та святителя Луки. На щастя, вогонь не розповсюдився на храм, який розташований поруч. Пізніше палія затримали, тепер чоловіку загрожує позбавлення волі.

Також ми повідомляли, що нещодавно сталася пожежа в Одесі в квартирі багатоповерхівки. Рятувальники зберегли життя шістьом мешканцям будинку, серед яких одна дитина. Також постраждала одна людина, яку з ознаками "отруєння продуктами горіння" передали медикам. На жаль, під час пожежі загинула господарка помешкання.