В Одесі ледь не згорів Храм Архангела Михаїла

Рятувальники гасять пожежу. Фото: ДСНС

Ввечері до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в Приморському районі міста. Сталося загоряння дерев’яної будівлі на території Храму.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління ДСНС України в Одеській області.





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Деталі інциденту

В Приморському районі, по вулиці Тіниста, загорілася 2-поверхова дерев’яна будівля на території Храму Архангела Михаїла та святителя Луки. На щастя, вогонь не розповсюдився на храм, який розташований поруч. Під час гасіння рятувальники врятували чоловіка 1952 року народження. Загалом пожежу ліквідували за пів години, причина та збиток встановлюються.

Пожежі на Одещині

Нагадаємо, що в Ізмаїлі у ніч проти 18 лютого сталася масштабна пожежа одноповерхового приватного будинку. На попелищі рятувальники знайшли тіло молодого чоловіка.

Також ми писали, що в Одеській області сталося займання у приватному секторі. У селі Молодіжне загорівся деревʼяний сарай, у якому були домашні тварини.

Додамо, що протягом 14 днів в Одеському регіоні сталося майже 70 пожеж у житлових секторах. Усі вони пов’язані зі спробами людей додатково обігріти свої домівки.