Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow В Одесі ледь не згорів Храм Архангела Михаїла arrow

В Одесі ледь не згорів Храм Архангела Михаїла

28 лютого 2024 12:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
В Одесі ледь не згорів Храм Архангела Михаїла
Рятувальники гасять пожежу. Фото: ДСНС
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Ввечері до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в Приморському районі міста. Сталося загоряння дерев’яної будівлі на території Храму.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління ДСНС України в Одеській області.

 

Читайте також:

Деталі інциденту

В Приморському районі, по вулиці Тіниста, загорілася 2-поверхова дерев’яна будівля на території Храму Архангела Михаїла та святителя Луки. На щастя, вогонь не розповсюдився на храм, який розташований поруч. Під час гасіння рятувальники врятували чоловіка 1952 року народження. Загалом пожежу ліквідували за пів години, причина та збиток встановлюються.

Пожежі на Одещині

Нагадаємо, що в Ізмаїлі у ніч проти 18 лютого сталася масштабна пожежа одноповерхового приватного будинку. На попелищі рятувальники знайшли тіло молодого чоловіка.

Також ми писали, що  в Одеській області сталося займання у приватному секторі. У селі Молодіжне загорівся деревʼяний сарай, у якому були домашні тварини.

Додамо, що протягом 14 днів в Одеському регіоні сталося майже 70 пожеж у житлових секторах. Усі вони пов’язані зі спробами людей додатково обігріти свої домівки.

Одеса
пожежа
церква
Одеська область
храми
Новини Одеси
рятувальники
вогонь

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

16 лютого 2024
Новина з відео

16:54 Ніколи не вносьте ці добрива при посадці картоплі — бульба буде дрібною та згниє

15 лютого 2024
Новина з фото

06:34Вибухи гримлять у Львові — ракетна атака на захід

17 лютого 2024

09:18 Зінченко піде з Арсенала наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

15 лютого 2024

17:21 У Мінцифрі назвали категорію осіб, яких не бронюватимуть від мобілізації

27 лютого 2024

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

14 лютого 2024

20:00 Юрист розповів про відповідальність за ігнорування повістки ТЦК з іншої області

15 лютого 2024

17:03 У збірної України буде новий технічний спонсор замість Joma

20 лютого 2024
Новина з відео

04:17 М'ясисті та солодкі помідори збиратимете відрами — який сорт посадити 2024 року

15 лютого 2024
Новина з відео

20:45 Медовик за 20 хвилин на сковороді — без розкачування коржів