Екологи підрахували збитки від влучання збитого дрона в Одесі 23 лютого

Наслідки влучання збитого дрона. Фото: Новини.LIVE

У ніч проти 23 лютого ворог атакував Одесу дронами-камікадзе, уламки одного з них потрапили в будівлю підприємства. Фахівці Державної екологічної інспекції підрахували шкоду від пожежі, яка сталась на місці влучання.

Про це повідомили у пресслужбі Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу.

Наслідки влучання уламків

Один зі збитих безпілотників влучив у двоповерхову будівлю у Пересипському районі Одеси. На місці зайнялась пожежа площею 500 квадратних метрів, внаслідок якої 39,6 тонн діоксиду вуглецю потрапили в атмосферне повітря. За підрахунками фахівців, сума шкоди, завданої атмосферному повітрю, становить 130 тисяч гривень.

"Цей розрахунок увійде до єдиного реєстру збитків, що завдані довкіллю в результаті збройної агресії", — зазначено в повідомленні відомства.

Що відомо про атаку на Одесу в ніч проти 23 лютого

Нагадаємо, у ніч з 22 на 23 лютого ворог вчергове атакував Одесу дронами-камікадзе. Сили ППО збили девʼять БпЛА, однак уламки впали на підприємство у Пересипському районі міста, де загинуло троє людей.

Також ми писали, що в ніч проти 24 лютого окупанти вкотре атакували місто ударними дронами, унаслідок падіння уламків в одному із районів зруйновано житловий будинок. Прокурори вже фіксують наслідки чергової атаки окупантів по цивільному об'єкту, а поблизу діє мобільний оперативний штаб.