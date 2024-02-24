Наслідки нічної дронової атаки по Одесі — триває розбір завалів

Зруйнований будинок в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Одеса пережила ще одну страшну ніч. Окупанти вкотре атакували місто ударними дронами, унаслідок падіння уламків в одному із районів зруйновано житловий будинок. Рятувальники досі розбирають завали.

Журналісти Новини.LIVE побували на місці інциденту та дізналися перші подробиці нічної атаки.

Нічна атака по Одесі

Сьогоднішня ніч пройшла в Одесі під звуки сигналів повітряної тривоги та потужного вибуху. Росіяни атакували місто БпЛА. Силами оборони над Одещиною було знешкоджено п’ять ударних дронів. Однак унаслідок збиття уламки ворожого "шахеду" впали на житловий будинок. Згодом виникла пожежа.

Пошкоджений автомобіль. Фото: Новини.LIVE

Наслідки атаки на Одесі. Фото: Новини.LIVE

Постраждалі під час дронової атаки

Наразі відомо, що поранення отримали троє людей. Всі вони у важкому стані. Жінка 1962 р.н. має 70% опіків тіла, її 31-річна донька також отримала важкий опік 10% поверхні тіла та чисельні переломи кісток. Ще одна постраждала 72-річна жінка. Вона пробула під завалами майже дві години й отримала термічні опіки та переломи кінцівок. Крім цього, під завалами знайшли й тіло чоловіка. Мешканці району розказують, що перші дії були після вибуху — це спроба допомогти постраждалим.

"Почув вибух. Вибіг. Перші думки були про те, щоб якось допомогти сусіду, дістати його тіло. Уже пізніше накрила паніка та тремор по всьому тілу", — каже сусід загиблого.

Сусід загиблого. Фото: Новини.LIVE

Все що вціліло від будинку. Фото: Новини.LIVE

Де відкрили оперативний штаб

Наразі на місці влучання продовжуються роботи з розбору завалів, а прокурори вже фіксують наслідки чергової атаки окупантів по цивільному об'єкту. Поблизу також діє мобільний оперативний штаб, там приймають заявки на оформлення матеріальної допомоги та надають консультації щодо пакета документів, який необхідно зібрати для оформлення допомоги.

Мобільний оперативний штаб. Фото: Новини.LIVE

Зруйнована домівка. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, ввечері 22 лютого в Одесі також лунали потужні вибухи. Ворог атакував місто "шахедами".