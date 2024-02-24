Последствия ночной дроновой атаки по Одессе — продолжается разбор завалов
Одесса пережила еще одну страшную ночь. Оккупанты в очередной раз атаковали город ударными дронами, в результате упавших обломков в одном из районов разрушен жилой дом. Спасатели до сих пор разбирают завалы.
Журналисты Новини.LIVE побывали на месте инцидента и узнали подробности ночной атаки.
Ночная атака по Одессе
Нынешняя ночь прошла в Одессе под звуки сигналов воздушной тревоги и мощного взрыва. Россияне атаковали город БпЛА. Силами обороны над Одесчиной были обезврежены пять ударных дронов. Однако обломки вражеского "шахеда" упали на жилой дом. Впоследствии возник пожар.
Пострадавшие во время дроновой атаки
Известно, что ранения получили три человека. Все они находятся в тяжелом состоянии. Женщина 1962 г.р. имеет 70% ожогов тела, ее 31-летняя дочь также получила тяжелый ожог 10% поверхности тела и многочисленные переломы костей. Еще пострадала 72-летняя женщина. Она пробыла под завалами почти два часа и получила термические ожоги и переломы конечностей. Кроме этого, под завалами обнаружили и тело мужчины. Жители района рассказывают, что первые действия были после взрыва — это попытка помочь пострадавшим.
"Услышал взрыв. Выбежал. Первые мысли были о том, чтобы помочь соседу, достать его тело. Уже позже накрыла паника и тремор по всему телу", — говорит сосед погибшего.
Где открыли оперативный штаб
На месте попадания продолжаются работы по разбору завалов, а прокуроры уже фиксируют последствия очередной атаки оккупантов по гражданскому объекту. Поблизости также действует мобильный оперативный штаб, там принимают заявки на оформление материальной помощи и консультируют о пакете документов, который необходимо собрать для оформления помощи.
Напомним, вечером 22 февраля в Одессе также раздавались мощные взрывы. Враг атаковал город "шахедами".
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