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Последствия ночной дроновой атаки по Одессе — продолжается разбор завалов

24 февраля 2024 13:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Последствия ночной дроновой атаки по Одессе — продолжается разбор завалов
Разрушенный дом в Одессе. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Одесса пережила еще одну страшную ночь. Оккупанты в очередной раз атаковали город ударными дронами, в результате упавших обломков в одном из районов разрушен жилой дом. Спасатели до сих пор разбирают завалы.

Журналисты Новини.LIVE побывали на месте инцидента и узнали подробности ночной атаки.

Ночная атака по Одессе

Нынешняя ночь прошла в Одессе под звуки сигналов воздушной тревоги и мощного взрыва. Россияне атаковали город БпЛА. Силами обороны над Одесчиной были обезврежены пять ударных дронов. Однако обломки вражеского "шахеда" упали на жилой дом. Впоследствии возник пожар.

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Поврежденный автомобиль. Фото: Новини.LIVE
Последствия ночной дроновой атаки по Одессе - продолжается разбор завалов - фото 2
Последствия атаки в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Пострадавшие во время дроновой атаки

Известно, что ранения получили три человека. Все они находятся в тяжелом состоянии. Женщина 1962 г.р. имеет 70% ожогов тела, ее 31-летняя дочь также получила тяжелый ожог 10% поверхности тела и многочисленные переломы костей. Еще пострадала 72-летняя женщина. Она пробыла под завалами почти два часа и получила термические ожоги и переломы конечностей. Кроме этого, под завалами обнаружили и тело мужчины. Жители района рассказывают, что первые действия были после взрыва — это попытка помочь пострадавшим.

"Услышал взрыв. Выбежал. Первые мысли были о том, чтобы помочь соседу, достать его тело. Уже позже накрыла паника и тремор по всему телу", — говорит сосед погибшего.

Последствия ночной дроновой атаки по Одессе - продолжается разбор завалов - фото 3
Сосед погибшего. Фото: Новини.LIVE
Последствия ночной дроновой атаки по Одессе - продолжается разбор завалов - фото 4
Все, что осталось от дома. Фото: Новини.LIVE

Где открыли оперативный штаб

На месте попадания продолжаются работы по разбору завалов, а прокуроры уже фиксируют последствия очередной атаки оккупантов по гражданскому объекту. Поблизости также действует мобильный оперативный штаб, там принимают заявки на оформление материальной помощи и консультируют о пакете документов, который необходимо собрать для оформления помощи.

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Мобильный оперативный штаб. Фото: Новини.LIVE
Последствия ночной дроновой атаки по Одессе продолжаются разбор завалов - фото 6
Разрушенный дом. Фото: Новини.LIVE

Напомним, вечером 22 февраля в Одессе также раздавались мощные взрывы. Враг атаковал город "шахедами".

Одесса
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